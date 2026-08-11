martes 11  de  agosto 2026
CASA BLANCA

Trump prorroga exención sobre flujo de combustibles entre puertos de EEUU

"Hoy, la administración Trump emitió una prórroga de 90 días de la exención de la Ley Jones para garantizar que nuestras fuerzas armadas y sectores clave mantengan un acceso ininterrumpido a recursos energéticos", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump volvió a prorrogar este lunes una exención que permite a buques extranjeros transportar petróleo y otros productos entre puertos de Estados Unidos, en momentos en que la guerra contra Irán sigue afectando los precios de la energía.

Esta prórroga, de 90 días, tiene un alcance más limitado que la anterior. Se centra específicamente en el transporte de productos energéticos, confirmó este lunes un funcionario de la Casa Blanca.

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"Hoy, la administración Trump emitió una prórroga de 90 días de la exención de la Ley Jones para garantizar que nuestras fuerzas armadas y sectores clave mantengan un acceso ininterrumpido a recursos energéticos", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

La exención ha impulsado hasta ahora la entrega de productos esenciales como "gasolina, diésel y combustible para aviones".

El alivio en esta ocasión también exige revisiones de la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si la exención se aplica a viajes individuales.

Según el Instituto Cato de Washington, más de 54 millones de barriles han sido transportados entre puertos estadounidenses por buques extranjeros desde marzo, cuando se estableció la exención.

"La exención ha aumentado el comercio interno", señalaron los investigadores del instituto en un comunicado.

"En la mayoría de los casos, estos viajes se realizaron en buques sin conexión con adversarios de Estados Unidos como China, y abastecieron a empresas estadounidenses con productos energéticos estadounidenses que, de otro modo, se habrían importado a un costo mucho más elevado", agregaron.

El Medio Oriente y el Estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo aumentaron después de la ofensiva estadounidense e israelí contra el régimen asesino de Irán a finales de febrero, lo que desató una guerra que desde entonces ha envuelto a varios países del Medio Oriente.

Teherán respondió con un bloqueo y ataques a buques en el Estrecho de Ormuz, una vía crucial para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos también subieron desde entonces, afectando el bolsillo de las familias mientras se acercan las importantes elecciones de medio mandato.

En virtud de la Ley Jones de 1920, la carga transportada por vía marítima entre puertos estadounidenses debe hacerse en buques construidos en Estados Unidos, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense.

El objetivo de la ley era fomentar la industria naval norteamericana.

El gobierno de Trump concedió en marzo una exención de 60 días para suspender temporalmente este requisito y amplió el alivio a finales de abril, mientras persistían las repercusiones económicas del conflicto.

Por ahora, las negociaciones para poner fin a la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz se encuentran estancadas.

FUENTE: Con información de AFP.

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