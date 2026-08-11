martes 11  de  agosto 2026
EEUU

Trump retira fondos federales para procedimientos de transición de género en menores

"Los contribuyentes estadounidenses ya no pagarán por cirugías de cambio de sexo ni hormonas para niños", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social

Sala de cirugía.

Sala de cirugía.

Unplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su Administración prohibirá el uso de fondos federales de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) para financiar cirugías de transición de género y tratamientos hormonales para menores.

"Los contribuyentes estadounidenses ya no pagarán por cirugías de cambio de sexo ni hormonas para niños", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

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Trump dijo que ordenó al administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, adoptar la medida para poner fin al financiamiento federal de estos tratamientos.

La política, que entrará en vigor el próximo 13 de octubre, impedirá que Medicaid y CHIP cubran bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género para menores de 18 años, mientras que CHIP dejará de cubrirlos para los menores de 19 años.

Salud mental

La cobertura de servicios de salud mental para menores con disforia de género sí mantendrá la financiación federal.

La nueva normativa contempla además un periodo de transición para los menores que ya reciben tratamientos hormonales, cuya cobertura con fondos de la Administración Central podrá mantenerse hasta abril de 2027.

Las cirugías de cambio de sexo son poco frecuentes entre menores, mientras que los bloqueadores de la pubertad y los tratamientos hormonales tienen un uso más extendido, aunque su uso entre el público no adulto no solo se limita a personas con disforia.

La decisión se suma a una serie de medidas impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 para restringir la atención y cuidados en materia de transición de género o cambio de sexo para menores de edad.

Su Administración ya había tratado de condicionar el acceso de hospitales a fondos federales a que dejaran de ofrecer estos tratamientos, mientras que decenas de centros médicos han suspendido o limitado algunos de estos servicios desde su retorno al poder.

Las cirugías de cambio de sexo son irreversibles; algunos especialistas en salud mental consideran que los niños y adolescentes no tienen la madurez para tomar una decisión de esa magnitud.

FUENTE: Con información de EFE

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