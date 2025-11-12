EEUU analiza recorte de aranceles a productos como café y bananas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , dijo el miércoles que habrá en breve un anuncio "sustancial" sobre el precio del café o las bananas, como parte de la lucha contra los efectos de los aranceles en la inflación.

El gobierno de Trump ha trabajado desde el primer día para fortalecer la economía del país y lograr un comercio justo para EEUU, una de las promesas de su campaña.

La gran mayoría del café en Estados Unidos es importado, principalmente en forma de granos, según la Asociación Nacional del Café.

En una entrevista con la cadena Fox, Bessent dijo que los hogares deberían esperar un anuncio "sustancial" en los próximos días "en términos de productos que no cultivamos aquí en los Estados Unidos".

"El café siendo uno de ellos, las bananas, otras frutas, cosas así", agregó.

Trump dijo en una entrevista previa que iba a reducir "algunos aranceles".

"Vamos a hacer que entre el café con precios asequibles", añadió.

Un informe del Departamento de Agricultura señaló que en 2024 el 85% de las importaciones de bananos provenían de Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Honduras.

En los últimos meses, todos ellos han enfrentado un arancel adicional del 10% o 15%, como parte de la nueva política comercial de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP.