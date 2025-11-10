lunes 10  de  noviembre 2025
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

El presidente estadounidense Donald Trump es un vehemente crítico del voto por correo, sobre todo para personas sin ningún impedimento físico, porque la izquierda lo ha tomado para cometer irregularidades graves

Corte Suprema en Washington.

Corte Suprema en Washington.

Irene Huber se suma a otros en una marcha en defensa del servicio postal, el sábado 22 de agosto de 2020, en Salt Lake City, Utah. 

Irene Huber se suma a otros en una marcha en defensa del servicio postal, el sábado 22 de agosto de 2020, en Salt Lake City, Utah. 

AP /Rick Bowmer
Trabajadores electorales preparan boletas de voto por correo.

Trabajadores electorales preparan boletas de voto por correo.

Tracy Glantz/The State vía AP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el lunes pronunciarse sobre si las papeletas de voto enviadas por correo y recibidas después del día de las elecciones deben ser contabilizadas, un caso con posibles repercusiones en las legislativas de medio término de 2026.

El presidente estadounidense Donald Trump es un vehemente crítico del voto por correo, sobre todo para personas sin ningún impedimento físico, porque la izquierda lo ha tomado para cometer irregularidades graves en procesos electorales.

Imagen referencial
EEUU

La Corte Suprema anuncia que estudiará la ley que prohíbe porte de armas a consumidores de drogas
La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
CASA BLANCA

Trump piensa en el "plan B" si la Corte Suprema bloquea su política arancelaria

El republicano nunca reconoció su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente al expresidente demócrata Joe Biden. Y denunció, sin fundamento, fraudes electorales masivos mediante el voto por correspondencia, un método ampliamente utilizado en Estados Unidos.

El caso que examinará la Corte Suprema concierne a un recurso presentado por el Partido Republicano contra una ley de Mississippi.

Litigios sobre derechos electorales

Esta ley autoriza el conteo de las papeletas de voto recibidas dentro de los cinco días hábiles posteriores a la elección, siempre que tengan un sello postal fechado, como máximo, el día de las elecciones. Una treintena de estados estadounidenses cuentan con leyes similares.

Un juez federal había fallado en este caso a favor de Mississippi, pero su decisión fue anulada el año pasado por una corte de apelaciones, que consideró que las papeletas deben llegar antes del cierre de las elecciones para ser contabilizadas.

Este litigio forma parte de una serie de casos relacionados con los derechos electorales que la Corte Suprema debe examinar durante la sesión en curso.

El Máximo Tribunal del país escuchó el mes pasado alegatos sobre el uso de criterios raciales en la delimitación de distritos electorales.

Se espera que se pronuncie sobre el voto por correo antes de finales de junio y su decisión podría aplicarse en las elecciones de medio término de noviembre de 2026.

FUENTE: Con información de AFP.

