martes 3  de  febrero 2026
INCIDENTE

EEUU derriba dron iraní que se aproximó a su portaviones en Medio Oriente

"Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó un dron iraní en defensa propia y para proteger el portaviones y al personal a bordo", dijo el portavoz del Comando Central militar, el capitán Tim Hawkins.

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en aguas del Medio Oriente.

KAROLINA A. MARTINEZ / US NAVY AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un avión de combate de Estados Unidos derribó el martes un dron de Irán que se acercó "agresivamente" al portaviones estadounidense que se encuentra en el mar Arábigo, informó un portavoz militar.

El incidente ocurrió a unos 800 kilómetros de las costas de Irán.

"Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó un dron iraní en defensa propia y para proteger el portaviones y al personal a bordo", dijo el portavoz del Comando Central militar, el capitán Tim Hawkins, en un comunicado.

El drone Shahed-139 "continuó volando hacia la embarcación a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses", dijo Hawkins.

También confirmó un incidente separado, en el que embarcaciones iraníes y un dron se aproximaron "a gran velocidad y amenazaron con abordar e incautar el tanquero" M/V Stena Imperative de bandera estadounidense.

Un destructor estadounidense —el USS McFaul— respondió con apoyo de la Fuerza Aérea y escoltó al petrolero, que ahora navega "con seguridad", agregó Hawkins.

Sin embargo, las negociaciones entre el emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y altos funcionarios de Irán "siguen programadas", dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esas conversaciones podrían realizarse el 6 de febrero en Turquía.

FUENTE: Con información de AFP.

