Régimen venezolano excarcela al jefe del Comando ConVzla en Trujillo

El abogado Guillermo de Jesús López, jefe del Comando de Campaña #ConVzla en el estado Trujillo

MIAMI - El abogado Guillermo de Jesús López , jefe del Comando de Campaña #ConVzla en el estado Trujillo y dirigente de Vente Venezuela, fue liberado ayer tras permanecer detenido de manera arbitraria por organismos de seguridad del régimen venezolano.

López fue detenido el 23 de enero de 2024 en la ciudad de Valera por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuando se disponía a asistir a una concentración convocada por la Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Su detención se produjo en el marco del denominado “Plan Furia Bolivariana”, un operativo utilizado por el chavismo para intimidar y neutralizar a dirigentes opositores.

De acuerdo con la información disponible, el dirigente fue citado durante la mañana de ese día por un funcionario del SEBIN mientras se encontraba en una peluquería. Aunque aceptó acudir al encuentro y pidió a sus compañeros que continuaran hacia la movilización, nunca volvió a aparecer ni a comunicarse con ellos.

Antes de la reunión, López entregó su teléfono celular a uno de sus colegas, asegurando que no ocurriría nada y que se reuniría con el equipo más tarde. Sin embargo, tras varias horas sin noticias y luego de iniciar su búsqueda, se confirmó su detención por los cuerpos represivos del régimen.

Guillermo López fue uno de los presos políticos detenidos injustamente por el régimen de Nicolás Maduro, que durante años utilizó al Sebin y a otros organismos de seguridad como herramientas de persecución contra dirigentes políticos, abogados y activistas vinculados a la oposición.

Liberación

Su liberación fue confirmada ayer a través de un video difundido en redes sociales, en el que se observa cómo es recibido en el municipio Escuque por militantes y simpatizantes de Vente Venezuela, quienes celebraron su regreso tras lo que calificaron como un secuestro político.

Dirigentes opositores advirtieron que este caso confirma que, pese a los discursos de apertura promovidos desde Caracas, las prácticas represivas del chavismo continúan vigentes y siguen siendo utilizadas para intimidar y castigar a quienes adversan al régimen y reclaman una transición democrática en Venezuela.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/Efecto Cocuyo