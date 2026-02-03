martes 3  de  febrero 2026
Cuba registra récord de temperatura mínima de 0 ºC

El Instituto de Meteorología de Cuba indicó que el descenso de las temperaturas en la Isla se debe a la llegada de un frente frío procedente de Norteamérica

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET. Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche del 03 de febrero de 2026.

Cortesía Instituto de Meteorología de Cuba
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - Cuba registró en la madrugada de este martes 0 ºC en la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, la temperatura más baja de la historia de la isla, informó su Instituto de Meteorología.

La estación meteorológica de Indio Hatuey, en Matanzas, "registró un valor de 0 grados Celsius, llegando por primera vez al punto de congelación en el territorio cubano y representando un nuevo récord nacional" de temperatura mínima, señaló el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) en su página de Facebook.

Destacó que el récord anterior, que databa de 1996, era de 0,6 ºC y se reportó en la estación de Bainoa, en la provincia de Mayabeque, vecina de Matanzas, que está ubicada 100 km al este de La Habana y alberga a Varadero, el principal balneario del país.

"Frio intenso"

El Centro Meteorológico Provincial de Matanzas confirmó la presencia de escarcha en cultivos de la zona de Indio Hatuey, un fenómeno poco habitual en el clima tropical de la isla.

"Realmente tuvimos una madrugada bien fría", declaró a la televisión local Fidel Ruz, el observador meteorológico que registró el récord de temperatura mínima en Indio Hatuey.

El Instituto precisó que 32 estaciones meteorológicas del país reportaron "valores inferiores e iguales a 10 grados Celsius" durante la madrugada de este martes.

"Es un frío muy intenso, con madrugadas realmente heladas", explicó Gisel Hidalgo-Gato, una informática que vive en Matanzas.

"Llevamos tres o cuatro madrugadas con temperaturas por debajo de 13 ºC", añadió.

Karen Páez, una instructora de arte que es madre de tres niños, describió un "frío insoportable incluso dentro de su casa", en el oeste de La Habana. "A los niños todavía los tengo abrigados con varias capas de ropa", agregó.

Según el Insmet, el inusual descenso de las temperaturas en Cuba se debe a la llegada de un frente frío muy intenso procedente de Norteamérica, que arrastró una masa de aire polar hacia el Caribe.

La combinación de cielos despejados, aire seco y vientos débiles durante la madrugada favoreció un enfriamiento acelerado, que llevó las temperaturas a niveles poco habituales en una isla acostumbrada al calor tropical casi todo el año.

Cuba tiene registros meteorológicos desde mediados del siglo XIX, aunque los más confiables provienen de la segunda mitad del siglo XX.

FUENTE: Con información de AFP

