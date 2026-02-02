lunes 2  de  febrero 2026
ECONOMíA

La actividad manufacturera de EEUU crece por primera vez tras casi tres años

El índice del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se situó en el 52,6% el mes pasado, lo que supone un aumento de 4,7 puntos porcentuales con respecto a diciembre

Empresa de manufactura en Estados Unidos.

Empresa de manufactura en Estados Unidos.

INA FASSBENDER/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El índice del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se situó en el 52,6% el mes pasado, lo que supone un aumento de 4,7 puntos porcentuales con respecto a diciembre.

Lee además
El presidente Donald Trump. 
MÁXIMA PRESIÓN

Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto
Gustavo Petro llegó la madrugada del 2 de febrero a Washington 
AGENDA

Petro llega a Washington para un encuentro clave con Trump en medio de tensiones bilaterales

Por primera vez en casi tres años, el índice rebasa el 50%, que separa la expansión del crecimiento.

Según el ISM, el repunte de la actividad manufacturera se debió en gran medida a que la producción se situó en su nivel más alto desde febrero de 2022. También ayudó el aumento de pedidos nuevos, un hecho que no se veía desde agosto.

"Aunque estas son señales muy positivas para el comienzo del año, se ven atenuadas por los comentarios que señalan que enero es un mes de reposición de pedidos tras las vacaciones", afirmó en un comunicado la presidenta de la encuesta del ISM, Susan Spence.

"Algunas compras parecen estar motivadas por la intención de adelantarse a las subidas de precios previstas debido a los problemas arancelarios actuales", añadió.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia un acuerdo comercial con India tras conversación con Modi

Musk fusiona xAI con SpaceX en un intento por construir centros de datos espaciales

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia