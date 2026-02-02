La actividad manufacturera de EEUU crece por primera vez tras casi tres años

La actividad manufacturera en Estados Unidos creció en enero por primera vez en casi tres años, después del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca , según datos de una encuesta publicados el lunes.

El índice del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se situó en el 52,6% el mes pasado, lo que supone un aumento de 4,7 puntos porcentuales con respecto a diciembre.

Por primera vez en casi tres años, el índice rebasa el 50%, que separa la expansión del crecimiento.

Según el ISM, el repunte de la actividad manufacturera se debió en gran medida a que la producción se situó en su nivel más alto desde febrero de 2022. También ayudó el aumento de pedidos nuevos, un hecho que no se veía desde agosto.

"Aunque estas son señales muy positivas para el comienzo del año, se ven atenuadas por los comentarios que señalan que enero es un mes de reposición de pedidos tras las vacaciones", afirmó en un comunicado la presidenta de la encuesta del ISM, Susan Spence.

"Algunas compras parecen estar motivadas por la intención de adelantarse a las subidas de precios previstas debido a los problemas arancelarios actuales", añadió.

