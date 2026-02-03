Trump recibe al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro , en la Casa Blanca .

Con la presidencia de Petro, las extensiones de cultivo de drogas y laboratorios casi se han duplicado y el combate del gobierno prácticamente se ha paralizado.

DECLARACIONES Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

El presidente Trump ha advertido a Petro de esta situación y lo ha conminado a actuar de verdad o sería el próximo tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

Ahora, bajo una intensa presión de la Casa Blanca, Petro trae informes falsos de la cantidad de decomisos de laboratorios y áreas cultivables, además de su supuesta lucha contra el narcotráfico cuando Washington conoce bien que es todo lo contrario y no dará crédito.

De hecho y bajo el gobierno del guerrillero Gustavo Petro, Colombia perdió la certificación de su lucha antinarcóticos por segunda vez en cuatro décadas.

El narcotráfico como tema central

De acuerdo con informes de agencias estadounidenses y organizaciones no gubernamentales de rastreo, el controversial presidente de Colombia ha hecho muy poco o casi nada en la lucha antidrogas, incluso ha aperecido en público en múltiples ocasiones haciendo declaraciones incoherentes, con la lengua en extremo tropelosa y desorientado, bajo lo que parece ser efectos de alto consumo de alcohol o de algún tipo de droga.

Sin embargo, sus asesores publicaron en X que el objetivo de la reunión con Trump es "la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la 'vida' y la 'paz' en nuestros territorios".

Trump, quien busca la estabilidad en el hesmisferio occidental ha pedido que Bogotá asegure de forma estable la recepción de miles de migrantes ilegales y el combate real a la producción de drogas y el narcotráfico.

Colombia anunció la semana pasada que se reanudarán los vuelos en aeronaves colombianas, tras ocho meses de interrupción.

"Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país", declaró Trump a periodistas la víspera del encuentro.

El exguerrillero

Petro es un exguerrillero que quiere mantener la voz de la extrema izquierda y del socialismo en el continente, que entró en un ciclo claramente conservador con la más reciente victoria electoral de Laura Fernández en Costa Rica.

Trump, convertido en líder mundial, resucitó la doctrina Monroe en la región con el objetivo de eliminar la peligrosa presencia de expansión de sus enemigos jurados China, Rusia e Irán, que en los últimos 20 años se han aprovechado de los gobierno progresistas de Barack Hussein Obama y de Joe Biden, una clara extensión de su mandato de ocho años (2009-2017).

Petro llegó a Washington acompañado de su canciller, su ministro de Defensa y altos cargos de inteligencia.

La relación entre ambos países "se va a relanzar", prometió ante la prensa la canciller, Rosa Villavicencio, a su llegada a Washington.

Trump, que ha criticado de forma reiterada las políticas del presidente Trump, no le ha quedado otra opción que ceder en su posición frente a la Casa Blanca que le prometió mano dura y el mismo destino de Maduro si continúa permitiendo la salida de toneladas de drogas desde el territorio colombiano.

Trump es el Presidente de EEUU que mayor interés real ha mostrado por la situación del Hemisferio Occidental y ha tomado acciones trascendenales como parte de sus planes junto al secretario de Estado Marco Rubio, un experto sobre la realidad que atraviesa el continente.

Trump dio inicio a la mayor ofensiva antidrogas en la historia de la región con el ataque directo a embarcaciones del narcotráfico, algo que Petro calificó de "ejecuciones extrajudiciales".

Poco después, Washington retiró la certificación en la lucha antidrogas de Colombia, que puso en suspenso centenares de millones de dólares en ayuda de EEUU.

El agitador "progresista"

Petro, sin autorización alguna, quiso movilizar la opinión pública estadounidense en contra de Trump, cuando desembarcó en Nueva York para la Asamblea General de la ONU y se manifestó en las calles de la ciudad, donde directamente pidió a los estadounidenses que se enfrentaran a Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, en respuesta le retiró el visado, luego hubo anuncio de sanciones personales, contra él y su familia.

Trump lo acusó de ser un "líder del narcotráfico" y le advirtió que no quería que Colombia corriera la misma suerte que Venezuela.

El derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro supuso el momento más delicado de esa relación tormentosa. Pero fue también el aliciente para que ambos hablaran, según coinciden fuentes diplomáticas en Washington.

Con un visa temporal, Petro busca aprovechar el tiempo en Washington: además de su propia rueda de prensa, se reunirá con congresistas, acudirá a la Organización de Estados Americanos (OEA), dará una conferencia en la universidad de Georgetown y finalizará su estadía con un encuentro con la diáspora colombiana.

Petro deja la silla presidencial en agosto.

FUENTE: Con información de AFP.