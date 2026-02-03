martes 3  de  febrero 2026
ONG venezolana alerta sobre 63 presos políticos con patologías graves y condiciones de neurodivergencia

Urgen medidas humanitarias para el caso de presos con salud comprometida, dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

Foto por JUAN BARRETO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Justicia, Encuentro y Perdón alertó que, dentro de los presos políticos que mantiene el régimen chavista, hay 63 personas con patologías graves y condiciones de neurodivergencia. Su permanencia en reclusión representa un riesgo inmediato para su vida, dijo la ONG.

"Ejemplos como los de Emirlendris Benítez y Yosida Venegas, esta última una mujer de casi 69 años con un deterioro severo de salud, ilustran la urgencia de adoptar medidas humanitarias inmediatas, independientemente del curso legislativo de la amnistía. La privación de libertad en estas condiciones podría comprometer gravemente el derecho a la vida y a la integridad que el Estado (régimen) debe garantizar de forma inmediata y no progresiva", indicó la organización en sus redes sociales.

Asimismo, señaló que persisten tras las rejas personas "con vulnerabilidad crítica", dentro de las cuales hay 135 mujeres, cinco trabajadores de la prensa, un adolescente y defensores de derechos humanos.

Según la verificación realizada por esta ONG, 347 presos políticos venezolanos han sido excarcelados desde el 8 de enero, tras los acuerdos del régimen con la Administración de Donald Trump. Su registro le reporta que en el país quedan, hasta el 2 de febrero, 881 presos políticos.

"Esta variación en las cifras no obedece a un error en los datos, sino al quiebre progresivo del silencio impuesto a las víctimas y sus familias, que durante años mantuvo ocultos numerosos casos por temor a represalias. Desde nuestra organización hemos advertido de manera sostenida que la cifra real de presos políticos podía ser significativamente mayor a la reflejada por los indicadores públicos, precisamente debido al miedo estructural a denunciar", explicó Justicia, Encuentro y Perdón.

Para la organización, el eventual proyecto de ley de amnistía anunciado por el régimen debe ser objeto de un debate amplio, plural y transparente, "en el que se escuchen de manera prioritaria las voces de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que las han acompañado durante años".

Puntualizaron que esta norma debe ajustarse a los estándares internacionales, "evitando exclusiones arbitrarias y asegurando garantías efectivas".

Advirtieron que la deuda con las víctimas no se extingue con una amnistía: "La deuda permanece hasta que se garantice el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño causado y las garantías de no repetición".

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón

