martes 8  de  septiembre 2026
MáS PRESIóN

EEUU impone sanciones a todo el sector aéreo iraní

El Departamento del Tesoro informó que la medida apunta a "36 objetivos por apoyar el sector de la aviación de Irán, que el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita"

Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EEUU patrullan el espacio aéreo iraní.

Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EEUU patrullan el espacio aéreo iraní.

@CENTCOM
Por Leonardo Morales

Estados Unidos impuso este martes sanciones a "todas las aerolíneas iraníes" que aún no sufrían este tipo de medidas.

Washington apuesta en estos momentos por la asfixia económica del régimen asesino de los ayatolás, como parte de su estrategia de guerra.

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El Departamento del Tesoro informó que la medida apunta a "36 objetivos por apoyar el sector de la aviación de Irán, que el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita".

Entre ellas figuran 27 aerolíneas iraníes y empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán.

"Básicamente, estamos sacando del mercado todo el sector de la aviación de la economía iraní", declaró a los periodistas un funcionario del Tesoro estadounidense bajo condición de anonimato.

La asfixia de Irán

Estados Unidos e Israel comenzaron a finales de febrero la más grande ofensiva en Medio Oriente después de la guerra del Golfo para evitar que Teherán fabricaran bombas nucleares, tras décadas de preparación como su principal objetivo para eliminar a Israel y emprender una guerra contra el mundo occidental.

El régimen de los ayatolás se armó de miles de misiles y drones con ese propósito. En los primeros ataques de EEUU e Isrsael y durante la ofensiva fueron eliminados el líder supremo de la república islámica y decenas de altos mandos militares, en los primeros días de una vasta ofensiva.

Los ataques desencadenaron la represalia de Teherán, intentó apropiarse del Estrecho de Ormuz hasta que el ejército estadounidense tomó el control e impuso un bloqueo naval que se desactivó cuando el famoso memorando de entendimiento.

El memorando quedó sin efecto después de que los terroristas de la Guardia Revolucionaria atacaron varios buques en el Estrecho de Ormuz

FUENTE: Con información de AFP.

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