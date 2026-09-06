domingo 6  de  septiembre 2026
CRISIS MIGRATORIA

Trump afirma que España es un país con "cero control" de sus fronteras

Así, calificó a España de "país arruinado" y afirmó que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado julio fue "muy triste de ver"

Una vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta, 6 de septiembre de 2026.

Una vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta, 6 de septiembre de 2026.

EFE
Una vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la costa de la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta, 6 de septiembre de 2026.

Una vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la costa de la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta, 6 de septiembre de 2026.

EFE
Migrantes duermen en plena calle a la espera de acceder al campamento temporal de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar de Ceuta, que continúa sin capacidad suficiente para reubicar más migrantes, el 6 de septiembre de 2026.

Migrantes duermen en plena calle a la espera de acceder al campamento temporal de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar de Ceuta, que continúa sin capacidad suficiente para reubicar más migrantes, el 6 de septiembre de 2026.

EFE
Por Elena Moreno

WASHINGTON — "Es muy triste lo que está pasando en España, un país con CERO control de su frontera", así calificó el presidente Donald Trump la crisis migratoria en Ceuta, y criticó la gestión del gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Es "triste" lo que ocurre, dijo el mandatario estadounidense y agregó que España es un país con "cero control" de sus fronteras, en referencia a la entrada masiva de inmigrantes el pasado julio.

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Mediante una publicación en su red, Truth Social, Trump volvió a aludir al caso de Ceuta, sin mencionarlo expresamente: "Muy triste lo que está pasando en España, un país con CERO control de su frontera".

No es la primera vez que el mandatario estadounidense critica al gobierno de España, a quien ya ha echado en cara sus desavenencias sobre el gasto en defensa o su actitud en los conflictos de Irán o Gaza.

Así, calificó a España de "país arruinado" y afirmó que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado julio fue "muy triste de ver".

Trump ha cuestionado el papel del gobierno español en la OTAN en cuanto al desempeño económico y sus compromisos financieros. "España será un país arruinado. Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar", declaró el mandatario en una entrevista con el canal británico GB News.

Sobre Ceuta, Trump dijo en ese medio que "lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver (...) Miles de personas irrumpiendo en masa en su país. Nunca he visto nada igual", apuntó en relación con la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio pasado.

Según datos, a finales de julio entraron en Ceuta de forma irregular más de 70.000 inmigrantes desde Marruecos, la mayor parte de los cuales regresó en los días siguientes, aunque todavía permanecen en la ciudad algo más de 5.000 a la espera de que se tramiten sus expedientes de devolución o asilo.

Una vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la costa de la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta, 6 de septiembre de 2026.

Una vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la costa de la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta, 6 de septiembre de 2026.

Carpas "temporales"

Un nuevo foco de enfrentamiento se abrió entre los vecinos y comerciantes de Ceuta y el gobierno de Pedro Sánchez. Los habitantes de la ciudad norteafricana se oponen a la medida de toma del puerto de Ceuta y a autorizar la instalación de carpas para acoger a más de 1.000 de los migrantes que todavía permanecen en la ciudad española, tras haber cruzado ilegalmente la frontera desde Marruecos a finales de julio.

La cifra exacta de los migrantes que aún quedan en Ceuta no es clara: el gobierno español la situó a finales de agosto en 5.000, mientras que el gobierno ceutí afirmó el 1 de septiembre que son entre 8.000 y 9.000 y algunas ONG lo elevan hasta 20.000.

El sábado comenzó la instalación de las carpas en la zona del muelle Poniente, que se materializó, además, con espacios destinados a la zona de descanso, enfermería y dispensario. También con áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad.

Migrantes duermen en plena calle a la espera de acceder al campamento temporal de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar de Ceuta, que continúa sin capacidad suficiente para reubicar más migrantes, el 6 de septiembre de 2026.

Migrantes duermen en plena calle a la espera de acceder al campamento temporal de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar de Ceuta, que continúa sin capacidad suficiente para reubicar más migrantes, el 6 de septiembre de 2026.

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, firmó la orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante para tomar el control del puerto y, según explicaron fuentes del despacho, autorizar la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

Los vecinos de las barriadas de la Junta de Obras del Puerto y de Parques de Ceuta exigieron la “paralización inmediata” de las obras para construir este espacio para acoger migrantes con un comunicado conjunto, en el que manifestaron su “indignación y profunda preocupación” por la continuidad de las actuaciones del gobierno de Sánchez.

FUENTE: Con información de EFE / El Periódico.com

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