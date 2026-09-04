viernes 4  de  septiembre 2026
En la mira

Trump amenaza a Irán con un posible ataque contra complejo nuclear en Monte Pickaxe

"Irán no tendrá un arma nuclear. Hemos impedido que la tenga. Es posible que ataquemos Pickaxe muy pronto", afirmó el mandatario estadounidense

El presidente Donald Trump observa durante un evento de agricultura en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 4 de septiembre de 2026 en Washington, DC.

El presidente Donald Trump observa durante un evento de agricultura en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 4 de septiembre de 2026 en Washington, DC.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump amenazó a Irán con un posible ataque contra el monte Kolang, conocido también como Pickaxe, tras las crecientes especulaciones sobre la presencia en este complejo de parte de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, un material utilizable tanto para fines civiles como para el desarrollo de armas nucleares si alcanza una pureza igual o superior al 90%.

"Irán no tendrá un arma nuclear. Hemos impedido que la tenga. Es posible que ataquemos Pickaxe muy pronto", expresó el magnate en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, donde se refirió nuevamente a la guerra con Teherán como un "conflicto militar" que es "poca cosa", en comparación con Venezuela o Vietnam.

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Pickage es un complejo subterráneo fortificado.

El Gobierno de Irán ha negado que haya "actividades nucleares" en esta zona, aludiendo a que es "un pretexto inventado para la agresión, la destrucción y el sabotaje", a pesar de las sospechas expresadas por Estados Unidos, Israel y los informes de las Naciones Unidas (ONU).

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió en junio de 2025 que Irán es actualmente el único país sin armas nucleares que produce uranio altamente enriquecido, algo que califica como "muy preocupante".

Según un informe confidencial de la OIEA, Irán ha elevado sus reservas de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de uso militar. El organismo de control nuclear de la ONU advirtió en ese momento que Teherán ya dispone de material suficiente para fabricar "varias" bombas atómicas si decidiera hacerlo.

La montaña Pickaxe se encuentra en el centro del país, a un kilómetro de las instalaciones nucleares de Natanz, la mayor instalación de enriquecimiento de uranio de Irán, que fue bombardeada tanto por Estados Unidos como por Israel en 2025 y 2026.

Las instalaciones subterráneas fueron declaradas en 2020 por Irán a la OIEA, justificando que serían usadas para ensamblar centrifugadoras tras un presunto acto de sabotaje en julio de 2020 a un edificio situado dentro del complejo de Natanz.

Trump critica a demócratas

El presidente Trump señaló a la oposición demócrata por querer que el país "pierda la guerra" en Irán, antes de que su Administración gane el conflicto, cuando se superan los seis meses de guerra y tanto las hostilidades como las negociaciones están en un 'impasse'.

"Los lunáticos de la izquierda radical, los tontócratas y los comunistas preferirían que perdiéramos la guerra en Irán antes que el presidente Donald Trump ganara la guerra para Estados Unidos", aseguró en un mensaje en redes sociales en el que busca cerrar filas respecto al conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

De este modo, Trump afirmó que los contrarios a su Administración desean una derrota militar en Irán. "En otras palabras, prefieren que perdiéramos a que ganáramos. Se trata de personas muy enfermas", aseveró, incidiendo en que les ciega lo que ha denominado el "síndrome anti-Trump".

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press

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