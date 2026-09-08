martes 8  de  septiembre 2026
TRAGEDIA AÉREA

MDSO revela identidades de los cinco fallecidos en el accidente del avión de Amazon en Miami

La alguacil Rosie Cordero-Stutz divulgó la lista de fallecidos después de notificar a las familias y actualizó el estado de los sobrevivientes.

Rosie Cordero-Stutz comparece junto a miembros de su equipo para ofrecer nuevos detalles sobre la tragedia, en una rueda de prensa celebrada este martes en la dependencia del sheriff en Doral.

Rosie Cordero-Stutz comparece junto a miembros de su equipo para ofrecer nuevos detalles sobre la tragedia, en una rueda de prensa celebrada este martes en la dependencia del sheriff en Doral.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La alguacil advirtió que cualquier persona que entre sin autorización en la escena bajo investigación será arrestada y procesada.

La alguacil advirtió que cualquier persona que entre sin autorización en la escena bajo investigación será arrestada y procesada.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Cordero-Stutz confirmó que los dos pilotos pilotos recibieron el alta médica, mientras otros tres heridos permanecen hospitalizados.

Cordero-Stutz confirmó que los dos pilotos pilotos recibieron el alta médica, mientras otros tres heridos permanecen hospitalizados.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Vehículos de la MDSO permanecen en el área donde ocurrió el accidente aéreo.

Vehículos de la MDSO permanecen en el área donde ocurrió el accidente aéreo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, reveló este martes los nombres de las cinco personas que perdieron la vida en el accidente del avión de carga utilizado por Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de la dependencia del Sheriff, en Doral, Cordero-Stutz explicó que la información fue divulgada después de que todas las familias recibieran la correspondiente notificación.

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Los fallecidos son Rolando Aleman Leon, de 55 años; Yoel Rodriguez Naranjo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53, y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

Todos viajaban en una camioneta o furgoneta empleada para trasladar trabajadores de limpieza hacia los aviones. El vehículo fue alcanzado por el Boeing 767 luego de que el carguero sobrepasara la pista durante el aterrizaje.

Otras cinco personas resultaron heridas. De acuerdo con la actualización ofrecida por la funcionaria, dos continuaban hospitalizadas en condición crítica y una permanecía estable. Los dos pilotos sufrieron lesiones menores y ya recibieron el alta médica.

La alguacil advirtió que cualquier persona que entre sin autorización en la escena bajo investigación será arrestada y procesada.

La alguacil advirtió que cualquier persona que entre sin autorización en la escena bajo investigación será arrestada y procesada.

El siniestro ocurrió el domingo 6 de septiembre, alrededor de la 1:53 p.m. La aeronave, operada por la compañía 21 Air para la red de carga de Amazon, había llegado desde San Juan, Puerto Rico.

Después de rebasar la pista, la aeronave recorrió aproximadamente 1.300 pies, chocó contra la camioneta dentro de los terrenos del aeropuerto, derribó una cerca y posteriormente alcanzó otro vehículo en la avenida 67 del noroeste.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabeza las pesquisas técnicas. Los investigadores recuperaron el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voces de la cabina, conocidos como cajas negras, y los trasladaron a Washington para su análisis.

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) mantiene personal en el lugar para proteger la escena, facilitar la circulación y colaborar con las agencias federales. Su Buró de Homicidios también examina las muertes relacionadas con la tragedia.

Representantes de los servicios para víctimas y capellanes prestan asistencia a los afectados y a sus familiares. Quienes necesiten ayuda pueden comunicarse mediante el número 305-471-1900.

Vehículos de la MDSO permanecen en el área donde ocurrió el accidente aéreo.

Vehículos de la MDSO permanecen en el área donde ocurrió el accidente aéreo.

Al momento de la conferencia, la avenida 67 del NW permanecía cerrada entre las calles 25 y 32. Las autoridades recomendaron a todos los choferes y la comunidad evitar la zona y utilizar rutas alternas.

Cordero-Stutz advirtió además sobre retrasos y cancelaciones en MIA, por lo que aconsejó a los viajeros consultar con sus aerolíneas antes de dirigirse a la terminal.

Por otra parte, también se refirió a las imágenes difundidas en redes sociales que muestran a una pareja de creadores de contenido cruzando una barrera y posando cerca del fuselaje. Aunque no confirmó si enfrentarán cargos, advirtió que cualquier persona sorprendida violando la ley o entrando sin autorización en una escena bajo investigación criminal será arrestada y procesada.

La causa del suceso todavía no ha sido determinada.

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