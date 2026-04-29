miércoles 29  de  abril 2026
ENERGíA

EEUU registra récord de exportación de petróleo, cifras sin precedente

Si se suman los productos petrolíferos refinados, el total de las exportaciones estadounidenses asciende a más de 14 millones de barriles al día.

Uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de petróelo.

Uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de petróelo.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las exportaciones de crudo de Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un nivel sin precedentes, según las cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información Energética estadounidense (EIA), en medio de la escasez de petróleo de Oriente Medio en el mercado.

Durante el período de siete días que finalizó el 24 de abril, se exportaron 6,4 millones de barriles diarios, frente a menos de 5 millones la semana anterior.

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Si se suman los productos petrolíferos refinados, el total de las exportaciones asciende a más de 14 millones de barriles al día.

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En el mismo período del año pasado, apenas superaba los 10 millones.

Esta salida de petróleo, dado que la producción se mantiene estable y en niveles récord en Estados Unidos, ha reducido en 6,2 millones de barriles las reservas del país, mientras que las estratégicas disminuyeron en 7,1 millones de barriles.

Se trata los primeros indicios de la mayor contribución estadounidense a un mercado petrolero con escasez de suministro.

El doble bloqueo de EEUU en Estrecho de Ormuz y en los puertos de Irán priva a Asia y a Europa fundamentalmente de unos 10 millones de barriles al día.

La falta de alternativas ha provocado que los precios del crudo se disparen, a pesar de la tregua entre EEUU e Irán, pero en este caso la crisis beneficia directamente a EEUU.

FUENTE: Con información de AFP.

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