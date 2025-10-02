Gobierno prepara recortes permanentes de gastos tras boicot de demócratas

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald J. Trump anunció este jueves que prepara recortes permanentes en el gobierno federal gracias tras el boicot de los demócratas al presupuesto.

El gobierno republicano afirmó, además, que va a suprimir miles de millones de dólares en fondos federales para varios estados gobernados por la extrema izquierda.

El mandatario anunció en su red Truth Social una reunión con el director de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para abordar esos recortes.

Unos 750.000 trabajadores del gobierno federal se ven afectados desde el 1ro de octubre por el cierre administrativo causado por los demócratas que mediante el chantaje buscar recuperar el nivel de despilfarro financiero que mantuvieron en los cuatro años del gobierno de Joe Biden.

"Me reuniré hoy con Russ Vought (...) para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes", publicó Trump.

"No puedo creer que los demócratas de extrema izquierda me hayan dado esta oportunidad sin precedentes", añadió el republicano en referencia al bloqueo en el Congreso.

Trump le ha dado la vuelta al chantaje de los radicales de izquierda como el jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el jefe de la minoría en el Senado, el veterano Chuck Schumer.

"No son personas estúpidas, así que tal vez esta sea su manera de querer, silenciosa y rápidamente, QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ" añadió Trump, en mayúsculas.

Apoyo casi sin fisuras

El cierre parcial del gobierno arrancó el miércoles al terminar el año fiscal estadounidense sin una prolongación de los presupuestos.

Los republicanos quieren prolongar el gasto público hasta el 21 de noviembre, y negociar el fondo de las cuestiones con los demócratas, mientras que éstos quieren reinstaurar el derroche de dinero que tuvieron con Joe Biden y gastos en salud al nivel de cuando la pandemia de COVID-19.

El cierre administrativo del gobierno implica que cientos de miles de empleados dejan de cobrar sueldo provisionalmente.

Los republicanos necesitan 60 votos afirmativos en el Senado, y su mayoría es de 53 escaños (de 100), pero ya lograron cuatro votos del ala demócrata.

Hasta el momento, el partido muestra un apoyo sin fisuras al presidente Trump, aunque un senador habitualmente crítico con el gasto público, Rand Paul, ha votado en contra de la extensión del gasto.

Eso implica que los republicanos necesitan 4 votos demócratas por el momento para llegar a los 60. En la última votación, cuatro demócratas rompieron filas y se unieron a la mayoría republicana.

El Senado se vuelve a reunir este viernes.

Bastiones demócratas bajo presión

Trump pone presión ahora a los bastiones demócratas como Nueva York y California, donde las políticas neoliberales han destruido decenas de importantes ciudades.

Según la prensa local, el Departamento de Energía y Transporte prepara recortes particularmente dirigidos a esos estados, donde el dinero de los contribuyentes se ha dilapidado en los últimos cuatro años en asuntos ideológicos.

El Departamento de Energía anunció que cancela 321 subvenciones financieras para 223 proyectos que afirmó que permitirá "un ahorro de aproximadamente 7.560 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses".

En un mensaje en X, Vought calificó los proyectos cancelados como una "financiación de la Nueva Estafa Verde" que se utilizó para promover "la agenda climática de la izquierda".

El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que el gobierno de Trump decidió cancelar cerca de 1.200 millones de dólares destinados a proyectos de energía de hidrógeno.

Los republicanos critican además la constitucionalidad de contrataciones realizadas por el gobierno demócrata de Joe Biden en los años anteriores, basadas en criterios como la diversidad de género o de clasificación racial.

Este es el primer cierre o "shutdown" desde 2019, cuando se produjo el más largo en la historia, que duró 35 días.

Varias Asociaciones de controladores de tráfico aéreo y de empresas de aviación de Estados Unidos advirtieron el miércoles sobre riesgos de seguridad y retrasos en los vuelos por el bloqueo presupuestario del gobierno federal, e instaron al Congreso, en especial a la extrema izquierda, a resolver la situación.

FUENTE: Con información de AFP, Casa Blanca, The Wall Street Journal, The New York Times.