lunes 2  de  marzo 2026
CONFLICTO

Irán anuncia ataque contra Tel Aviv, Haifa y Jerusalén Este

El domingo, nueve personas murieron y once fueron declaradas desaparecidas en el centro de Israel cuando un edificio se derrumbó sobre un refugio público tras el impacto directo de un misil iraní.

Interceptación de un misil iraní por parte de la Cúpula de Hierro sobre Jerusalén, 2 de marzo de 2026. Una operación militar conjunta estadounidense-israelí continúa tras iniciarse la madrugada del 28 de febrero de 2026, atacando varios puntos de Irán. Posteriormente, Irán lanzó ataques de represalia.&nbsp;&nbsp;

EFE/EPA/ATEF SAFADI

TEHERÁN.- Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este lunes que lanzaron misiles contra edificios gubernamentales de Israel en Tel Aviv y contra instalaciones militares y de seguridad en Haifa y en Jerusalén Este.

"Entre los objetivos de esta décima oleada, hubo un bombardeo del complejo gubernamental del régimen sionista en Tel Aviv, ataques contra centros militares y de seguridad de Haifa y un bombardeo en Jerusalén Este", anunció el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado, difundido por televisión.

Varias explosiones se escucharon el lunes hacia las 5H00 GMT en Jerusalén, donde sonaron las sirenas después del anuncio del ejército sobre disparos de misiles iraníes en dirección a Israel, informaron periodistas de la AFP.

También se escucharon explosiones en la región de Tel Aviv, en el centro de Israel.

"Hace poco, las fuerzas armadas israelíes identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", indicó el ejército. Añadió que se activó la defensa antiaérea para interceptarlos y se hizo un llamado a la población a dirigirse a los refugios.

Las sirenas volvieron a sonar en Jerusalén hacia las 05H40 GMT, después de que el ejército anunciara haber identificado nuevos misiles lanzados desde Irán.

Los servicios de rescate no informaron de inmediato de ningún herido.

Y en la región de Jerusalén, siete personas resultaron heridas por otro ataque nocturno.

Heridos en Israel

Alrededor de 20 personas han resultado heridas este lunes a causa del impacto de un misil lanzado por Irán en la ciudad israelí de Beerseba.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en un comunicado que un total de 19 personas han sido atendidas por sus paramédicos, antes de apuntar que entre ellos hay un hombre que ha sido trasladado a un hospital en estado "moderado".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

