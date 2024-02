Grupo de ciudadanos quiere que Texas sea un país

Joel Martinez /The Monitor via AP

"La única manera en que Texas asegure la frontera y tenga un sistema de inmigración sensato es que lo haga como una nación independiente", dice Daniel Miller, presidente del Movimiento Nacionalista de Texas (TNM), creado en 2005 pero que nunca "había estado tan cerca de su objetivo como ahora".

En el siglo XIX, Texas era parte de México. Después de una guerra se independizó en 1836 y fue república hasta su incorporación a los Estados Unidos en 1845.

Dentro del terriorio de Texas caben 10 países europeos y continúa siendo el estado de mayor crecimiento económico de EEUU.

Con 268.820 millas cuadradas de extensión territorial, Texas es el segundo estado más grande del país, sólo antecedido por Alaska, lo que explica la variedad de paisajes. Es más grande que naciones como Francia, Ucrania o Birmania y de convertirse en país ocuparía el lugar 39 del planeta.

Miller explica que el "Texit" se parece al Brexit, mediante el cual el Reino Unido salió de la Unión Europea. Asegura que Texas comparte historia e intereses con Estados Unidos y que sus habitantes seguirán siendo "estadounidenses", pero siente que Washington no entiende sus problemas, "quejas similares a las que había entre Cataluña y España".

El grupo pide que el Parlamento de Texas apruebe una ley de referéndum en la segunda economía más poderosa de Estado Unidos (detrás de California) y la octava a nivel mundial, valorada en casi 3 billones de dólares.

Chris Powell lleva una gorra con la frase "Make Texas a Country Again" (Hagamos de Texas un país otra vez), que recuerda el "Make America Great Again". También quiere independencia porque rechaza que los niños lean "pornografía en las escuelas, teorías de género y les inculquen una ideología progresista (socialista)". Casado con una mexicana, aclara que son bienvenidos todos los que "quieran vivir en paz, mantener a su familia y trabajar duro".

De gran riqueza petrolera, Texas representa más del 8% del PIB estadounidense y su economía está en el top 10 mundial.

Texas es conocido como el estado de la estrella solitaria.

Cuando pertenecía a México, su territorio abarcaba una parte de lo que hoy se conoce como Coahuila y lo que es Texas. Este territorio tenía una bandera con dos estrellas doradas en medio de franjas verdes, blancas y rojas.

Tras su Independencia, la República de Texas adoptó oficialmente la bandera de la estrella solitaria en 1839. De acuerdo con la Asociación Histórica, los colores, rojo, azul y blanco “representan valentía, lealtad y pureza”.

¿Cobra fuerza la idea de la independencia de Texas?

Durante la Guerra Civil (1861-1865), Texas formó parte de los estados del sur que se enfrentaron con los estados del norte por su independencia.

Joshua Blank, director de investigación del Texas Politics Project en la Universidad de Texas, en Austin, explica que el movimiento secesionista siempre ha existido, pero sigue siendo "marginal".

Sin embargo, algunos analistas y periodistas opinan que el gobierno de Joe Biden arrincona cada vez más a la mayoría de los ciudadanos en Texas que claman por una solución definitiva en inmigración y el cierre de la frontera después de tres años de graves problemas sociales y económicos como consecuencia de la fallida política de "Puertas Abiertas" que ejecuta la Casa Blanca.

Blank sostiene que el conflicto en la frontera entre Texas y el gobierno federal "ha creado una situación que este grupo ha tratado de explotar para que sus puntos de vista parezcan más plausibles".

Misty Walters, una ama de casa que estuvo en el evento de Miller, dice que "los texanos están siendo invadidos" y que "Texas necesita levantarse y proteger mejor a sus ciudadanos".

El tema migratorio es clave con miras a las elecciones presidenciales de noviembre donde, salvo sorpresas, el republicano Donald Trump y Biden, que va por la reelección, se enfrentarán. De hecho, ambos viajan a la frontera este jueves.

Un sondeo del Texas Politics Project de febrero muestra que el 26% de sus encuestados se siente primero texano y luego "estadounidense", frente al 27% que creía lo mismo en 2014. "Nada ha cambiado y tampoco significa que ese 26% quiera divorciarse de Estados Unidos", dice Blank.

Pero lo que sí ha cambiado son las condiciones y las presiones a las que están sometidos los residentes en Texas bajo la irresponsable política de Joe Biden y esto pudiera dar paso a un auge y creación de otros grupos independentistas. La tendencia, aunque indirectamente lo niega Blank, ha cobrado fuerza en redes sociales y en espacios independientes en internet donde se debate de política.

Existe la idea de "una cultura 'estadounidense' uniforme que a menudo se relaciona con lo blanco (...) Y en la medida en que haya una crisis en la frontera, se generan temores entre quienes consideran válida esta idea", explica.

En tanto, un reciente sondeo publicado por Newsweek este mes muestra que el 67% de los texanos quiere seguir siendo parte de Estados Unidos.

La mayor preocupación se centra en que estos grupos siembren la semilla que desean germinar y el fertilizantes sean las políticas erróneas de la izquierda y la extrema izquierda en Estados Unidos

Fuerte apoyo al gobernador Abbott

Cansado de clamar por ayuda y reacción al gobierno de Joe Biden, el gobernador Greg Abbott y los legisladores de Texas han decidido proteger sus fronteras con leyes que en cierto sentido contradicen las estipulaciones federales, pero que la mayoría de los texanos y representantes estatales están de acuerdo en asumir. Y este es otro punto bien importante dentro del posible impulso de esta idea de independencia.

En Eagle Pass, extremo sur de Texas, Abbott militarizó el parque Shelby, que tiene una rampa de salida al río Grande, y cercó parte de la frontera con alambres de púa, acusando a Biden de no proteger al país. Washington, llevó el caso a la justicia, porque el control fronterizo es jurisdicción federal.

Miller compara el escenario a lo ocurrido en 1835, cuando los texanos se negaron a devolver un cañón entregado en préstamo por su gobierno, México, enarbolaron una bandera con el lema "Come and take it" (Ven y tómalo) e iniciaron su guerra de independencia.

Como ocurrió con el cañón, dice Miller, lo que pasa en el parque Shelby "es una pequeña parte de un gran problema", que muestra "la relación rota entre el gobierno federal y los estados". Aunque esta vez espera un proceso pacífico.

Para Blank, "Texas no podría separarse pacíficamente, Estados Unidos no negociaría con ellos en términos favorables".

El mayor indicio de que lo que plantea este grupo de independentistas no resulta tan descabellado en los momentos actuales como parece, y más allá de la encuesta de la izquierdista Newsweek, es la negativa del gobierno estatal a cumplir con una órden de la Corte Suprema de Justicia en Washington que dispuso retirar las alambradas puestas por el ejército y permitir el acceso a los agentes federales, quienes permiten deliberadamente el acceso en masa de inmigrantes.

La contundente respuesta de Abbott sobre la decisión del Supremo y contra el gobierno de Joe Biden, con el apoyo de más de 20 estados del país, enciende muchas alarmas.

Mucho cuidado con las intenciones de la extrema izquierda de querer desestabilizar a EEUU, la situación puede tornarse sumamente tensa y demasiado peligrosa en caso de que quieran seguir adelante con su irresponsable y desacertado plan.

