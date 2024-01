Florida respalda a Texas en seguridad fronteriza, solidaridad republicana

Por tanto, líderes del Partido Republicano en Florida, con el gobernador DeSantis a la cabeza, han recurrido a X (anteriormente Twitter) para expresar su solidaridad con Texas, pero además solicitar medidas de seguridad más estrictas y efectivas en la zona fronteriza.

DeSantis declaró que el Estado del Sol “seguirá ayudando a Texas con personal y bienes”, al tiempo que criticó la decisión de la Corte por ir en contra de la Constitución.

Afirmó: "Si la Constitución realmente dejara a los estados impotentes para defenderse contra una invasión, no habría sido ratificada en primer lugar, y Texas nunca se habría unido a la Unión cuando lo hizo. Texas mantiene la ley mientras Biden la desobedece. En Florida seguiremos ayudando a Texas con personal y activos".

"Texas tiene razón"

El representante Byron Donalds se sumó al respaldo. Dijo que "el gobernador Abbott tiene un 1000% de razón. Si Joe Biden no asegura la frontera, los estados lo harán. ¡Dios bendiga a Texas!".

A su turno, la representante Anna Paulina Luna expresó: "Estoy con Texas. El gobierno federal y el Congreso no tienen por qué interferir con el estado de Texas. Me opondré a cualquier esfuerzo de CUALQUIER miembro del Congreso para impedir que los estados protejan a SUS ciudadanos. Nuestros padres fundadores establecieron un equilibrio de poder y me aseguraré de que esté protegido".

De igual forma, el representante Mike Waltz publicó que "los estados tienen el derecho de proteger a sus ciudadanos cuando el gobierno federal se niega a hacerlo. Florida apoya a Texas".

Tema polémico

Esta muestra de solidaridad de los republicanos de Florida destaca el continuo debate en torno a la seguridad fronteriza y el papel de los estados en abordar los desafíos migratorios.

A medida que la batalla legal continúa, la nación observa de cerca cómo se desarrollará este tema en las próximas semanas.

A su vez, el gobernador Abbott fue enfático al señalar que “esto no ha terminado”.

En su criterio, “el alambre de púas de Texas es un disuasivo eficaz para los cruces ilegales que Biden alienta. Continuaré defendiendo la autoridad constitucional de Texas para asegurar la frontera y evitar que el gobierno de Biden destruya nuestra propiedad”.