Identifican a cinco migrantes hallados muertos dentro de un vagón de tren en Texas

En esta vista aérea, agentes del orden investigan un tráiler el 27 de junio de 2022 en San Antonio, Texas. Según informes, al menos 46 personas, presuntamente trabajadores migrantes mexicanos, fueron halladas muertas en un tráiler abandonado. Más de una docena de víctimas fueron halladas con vida, sufriendo un golpe de calor, y trasladadas a hospitales locales.

TEXAS - Cinco de los cuerpos encontrados sin vida el fin de semana dentro de un vagón de tren en Texas fueron identificados este martes por las autoridades como migrantes de México y Honduras que habrían fallecido por exposición extrema al calor.

Inicialmente, las autoridades reportaron el hallazgo de seis cadáveres, cifra que aumentó el lunes tras localizar un séptimo cuerpo cerca de las vías férreas.

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La alerta fue dada por un empleado de la empresa ferroviaria Union Pacific cerca de la ciudad fronteriza de Laredo, en el sur de Estados Unidos.

Víctimas identificadas

De acuerdo con información divulgada por el condado de Webb, donde se encuentra Laredo, entre las víctimas identificadas hay tres ciudadanos mexicanos: dos hombres, de 45 y 56 años, y una mujer de 29 años.

También fueron identificados dos ciudadanos hondureños: un joven de 24 años y un menor de 14 años.

Las autoridades aún no revelan las nacionalidades de las otras dos personas fallecidas.

“De acuerdo con las investigaciones iniciales, se ha determinado que la mujer falleció de hipertermia”, indicaron las autoridades locales en un comunicado.

Aunque todavía faltan resultados definitivos de los exámenes forenses, las autoridades consideran “altamente probable” que el resto del grupo haya muerto por la misma causa.

Investigan séptimo cuerpo hallado cerca de las vías

El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, informó que el séptimo cadáver hallado el lunes cerca de las vías del tren podría pertenecer al mismo grupo de migrantes.

“Se cree que este hombre era parte de ese mismo grupo”, señaló el funcionario.

Salazar explicó que un sensor ferroviario se activó en la zona del Río, donde las autoridades sospechan que una puerta del vagón fue abierta para permitir el ingreso de personas.

Posteriormente, el sensor volvió a activarse en el área donde fue encontrado el séptimo cuerpo.

Las autoridades intentan determinar si la víctima fue arrojada desde el vagón o si murió después de lanzarse del tren.

El sheriff agregó que algunos de los vagones tenían como destino Houston y otros Laredo, por lo que sospechan que el número total de personas transportadas podría ser mayor.

Temperaturas extremas y presión migratoria

Las temperaturas en la región donde fue hallado el vagón superaban los 30 grados Celsius durante el domingo, condiciones que pudieron agravar la situación de los migrantes que viajaban hacinados.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la administración estadounidense reforzó la seguridad fronteriza, endureció las políticas migratorias y aumentó las deportaciones de personas que cruzan o ingresan de manera irregular por la frontera sur.

El caso revive otras tragedias ocurridas en Texas relacionadas con el tráfico de migrantes.

En 2023, dos migrantes murieron dentro de un vagón de tren en ese estado. Un año antes, 53 personas fallecieron tras ser abandonadas dentro de un remolque en medio de temperaturas extremas en una carretera aislada de Texas.

FUENTE: Con información de AFP