La inestabilidad resalta en los precios del petróleo

Los precios del petróleo subieron el martes luego de nuevos ataques contra infraestructuras de crudo en Oriente Medio y el persistente bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del transporte mundial de crudo.

El petróleo estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en abril, ganó 2,90% y cerró en 96,21 dólares.

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La cotización del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, avanzó un 3,20% hasta 103,42 dólares.

En el decimoctavo día del conflicto en Oriente Medio, "el mercado petrolero sigue influido por las perturbaciones observadas en el suministro, a las que se suman nuevos ataques contra las infraestructuras" de crudo, resumió para la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Ya golpeada la víspera, la zona industrial petrolera de Fuyaira, en la costa este de Emiratos Árabes Unidos, fue objeto de un nuevo ataque con drones que provocó un incendio.

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Este centro neurálgico petrolero es esencial para el país, ya que permite desviar parte de los barriles actualmente bloqueados por la casi parálisis del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump llamó a los países de la OTAN a cooperar con Estados Unidos a asegurar esta vía marítima estratégica, porque es interés de todos, no porque EEUU lo necesite.

"Pero las reacciones al respecto han ido de la prudencia al rechazo categórico", señaló Carsten Fritsch, de Commerzbank. Berlín, Londres y París se han mostrado más que reservados.

Para paliar las consecuencias económicas del conflicto, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Es una decisión de una magnitud sin precedentes desde hace medio siglo, y la AIE está dispuesta a liberar aún más.

FUENTE: Con información con AFP.