martes 17  de  marzo 2026
MERCADO

La inestabilidad resalta en los precios del petróleo

El petróleo estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en abril, ganó 2,90% y cerró en 96,21 dólares

Tanques para petróleo en el puerto de Hong Kong, China.

Tanques para petróleo en el puerto de Hong Kong, China.

PETER PARKS// AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo subieron el martes luego de nuevos ataques contra infraestructuras de crudo en Oriente Medio y el persistente bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del transporte mundial de crudo.

El petróleo estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en abril, ganó 2,90% y cerró en 96,21 dólares.

Lee además
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

Terminar la dictadura de Cuba es la única opción para la libertad del pueblo y la seguridad de EEUU
Bryce Harper (izquierda) y Aaron Judge, del equipo de Estados Unidos, hablan durante una práctica de su selección en el Clásico Mundial de Béisbol, el 15 de marzo de 2026.
BÉISBOL

Gerente de EEUU asegura que el Clásico Mundial prueba que el béisbol "en el mundo está mejorando"

La cotización del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, avanzó un 3,20% hasta 103,42 dólares.

En el decimoctavo día del conflicto en Oriente Medio, "el mercado petrolero sigue influido por las perturbaciones observadas en el suministro, a las que se suman nuevos ataques contra las infraestructuras" de crudo, resumió para la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Ya golpeada la víspera, la zona industrial petrolera de Fuyaira, en la costa este de Emiratos Árabes Unidos, fue objeto de un nuevo ataque con drones que provocó un incendio.

Un régimen iraní devastado opta por el petróleo

Este centro neurálgico petrolero es esencial para el país, ya que permite desviar parte de los barriles actualmente bloqueados por la casi parálisis del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump llamó a los países de la OTAN a cooperar con Estados Unidos a asegurar esta vía marítima estratégica, porque es interés de todos, no porque EEUU lo necesite.

"Pero las reacciones al respecto han ido de la prudencia al rechazo categórico", señaló Carsten Fritsch, de Commerzbank. Berlín, Londres y París se han mostrado más que reservados.

Para paliar las consecuencias económicas del conflicto, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Es una decisión de una magnitud sin precedentes desde hace medio siglo, y la AIE está dispuesta a liberar aún más.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump: "EEUU no necesita ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz"

Precios del petróleo se moderan ante anuncio de agencia de energía

Los precios del petróleo se cotizan a la baja

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. video
DECLARACIONES

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Fotografía que muestra una quema de basuras durante un apagón el 5 de marzo de 2026, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Eduardo Rodríguez realiza un lanzamiento durante la primera entrada contra la República Dominicana en el loanDepot Park el 11 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
Béisbol

Venezuela vs EEUU: Eduardo Rodríguez y Nolan McLean protagonizan una final de alto voltaje

Empleado del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
RETRASOS

Crisis salarial en TSA provoca caos operativo en aeropuertos del sur de Florida

En la zona norte donde converge la triple frontera comenzó la construcción de barreras. (AFP)
MIGRACIÓN ILEGAL

Presidente Kast inicia construcción de barreras en frontera de Chile con Perú y Bolivia

Te puede interesar

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar.
CUBA

María Elvira Salazar: "¡No se negocia con los Castro ni con nadie de ese régimen!"

Por Leonardo Morales
Yomerglis García, esteticista, acompaña a mujeres sobrevivientes de cáncer a través del mundo de la belleza.
HISTORIAS QUE SANAN

Una venezolana en Miami transforma el dolor del cáncer en esperanza a través de la belleza

Empleado del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
RETRASOS

Crisis salarial en TSA provoca caos operativo en aeropuertos del sur de Florida

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
CASA BLANCA

Trump: "EEUU no necesita ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz"

Melody Griggs, secretaria de DBPR conversa con el alcalde de Hialeah Bryan Calvo 
POLíTICA LOCAL

Hialeah celebra primer evento del task force para crisis en condominios