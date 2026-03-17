martes 17  de  marzo 2026
CASA BLANCA

Trump: "EEUU no necesita ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz"

El presidente Donald J. Trump intentó hacer una coalición para proteger los barcos petroleros en el estrecho de Ormuz porque les compete por interés a China y en especial a Europa

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos "no necesita la ayuda de nadie" para reabrir militarmente el estrecho de Ormuz, aseguró este martes el presidente Donald J. Trump, en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que criticó a sus socios de la OTAN.

"La mayoría de nuestros 'aliados' de la OTAN nos ha informado que no quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán", afirmó.

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"Ante el hecho de que hemos tenido tanto éxito militar, ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN: ¡NUNCA LA NECESITAMOS!", añadió Trump.

"No me sorprende su actitud, sin embargo, porque siempre he considerado que la OTAN, en la que gastamos cientos de miles de millones de dólares al año protegiendo a esos mismos países, es una calle de un solo sentido: nosotros los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros", acusó.

"Lo mismo vale para Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, hablando como presidente de Estados Unidos de América, con diferencia el país más poderoso (...), ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", concluyó.

FUENTE: Con información con AFP.

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