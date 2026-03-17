martes 17  de  marzo 2026
BÉISBOL

Gerente de EEUU asegura que el Clásico Mundial prueba que el béisbol "en el mundo está mejorando"

Michael Hill, gerente general del equipo de EEUU que disputará la final del Clásico Mundial ante Venezuela este martes, destacó el nivel mostrado en el torneo

Bryce Harper (izquierda) y Aaron Judge, del equipo de Estados Unidos, hablan durante una práctica de su selección en el Clásico Mundial de Béisbol, el 15 de marzo de 2026.

Bryce Harper (izquierda) y Aaron Judge, del equipo de Estados Unidos, hablan durante una práctica de su selección en el Clásico Mundial de Béisbol, el 15 de marzo de 2026.

MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El gerente general del Team USA, Michael Hill, reconoció este lunes a la AFP que "nada fue fácil" para la novena estadounidense en el camino a la final del Clásico Mundial, donde las selecciones han demostrado que "el mundo está mejorando" su béisbol.

El principal torneo de selecciones de la pelota caliente ha sido una caja de sorpresas, con conjuntos de poca tradición, como Italia, alcanzando la semifinal y los dos grandes favoritos pasando tragos amargos: Estados Unidos casi cae en primera ronda y Japón, campeón defensor, fue eliminado en cuartos.

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"Nada fue fácil en este torneo. Es un torneo corto. Y hay mucho talento en las Grandes Ligas ahora. Cada federación tiene mucho talento", afirmó Hill, quien exaltó el nivel de exigencia de los equipos que enfrentó la escuadra dirigida por Mark DeRosa.

El directivo destacó el carácter de su selección, liderada por Aaron Judge, estrella de los Yanquis de Nueva York, en la victoria del domingo 2-1 sobre República Dominicana.

El triunfo clasificó a Estados Unidos a su tercera final consecutiva de la competición, un papel acorde al favoritismo del equipo, pero cuyo trabajo aún no está terminado.

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El Team USA, cuya liga es por lejos el primer referente del béisbol mundial, derrotó con holgura a Gran Bretaña (9-1) en la fase de grupos, pero vio cierta resistencia en sus victorias ante Brasil (15-5) y México (5-3).

Incluso sufrió una histórica derrota contra Italia (8-6) que casi lo deja eliminado en la primera fase.

"Sabemos que cada día necesitamos jugar perfectamente para ganar y subir al próximo nivel", admitió Hill.

"Un torneo tremendo"

En cuartos frente a Canadá (5-3), y en semis ante los dominicanos, el equipo estadounidense, campeón en 2017 y subcampeón en 2023, avanzó, pero volvió a toparse con novenas que vendieron cara su derrota.

"El talento en el mundo está mejorando y podemos ver eso en este torneo", señaló el gerente general.

"Mucho respeto para Albert Pujols (mánager de República Dominicana) y todos los peloteros. Fue un equipo de estrellas: (Juan) Soto, (Fernando) Tatis, (Vladimir) Guerrero, todo el equipo. Sabemos que fue un juego difícil", reconoció.

Para Hill, que los jugadores vistan el uniforme de las barras y las estrellas añade un peso especial al desafío que afronta el grupo.

La edición actual del Clásico Mundial, cuya final se disputará el martes en Miami, reunió como nunca antes a estrellas de la pelota caliente.

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El certamen reparte por primera vez cupos a los Juegos Olímpicos, lo que en parte ha aumentado la convocatoria de grandes figuras. En este caso, dos boletos para selecciones americanas, exceptuando a Estados Unidos, para Los Ángeles 2028.

Los cupos quedaron en manos de República Dominicana y Venezuela, que jugará la final en contra de los norteamericanos este martes.

La Vinotinto noqueó en cuartos al Japón de Shohei Ohtani, la selección más laureada del Clásico con tres coronas.

"Es un honor y privilegio ser el gerente de este equipo. Es diferente cuando tenemos las letras USA en el pecho", afirmó.

"Necesitamos terminar el trabajo porque todo el equipo viene por un objetivo: ganar todo", añadió. "Todos los peloteros saben que este torneo es tremendo. Y es una tremenda oportunidad para jugar por su país".

FUENTE: AFP

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