Estados Unidos extendió la autorización para que las gasolineras de la marca Lukoil fuera de Rusia sigan con sus servicios.

La inflación de Estados Unidos subió en abril a su nivel más alto en tres años, en línea con las expectativas del mercado.

El índice de precios al consumidor se ubicó en 3,8% a 12 meses, indicó la oficina de estadísticas, el ascenso mayor desde mayo de 2023.

Estrecho de Ormuz Trump confirma que suspenderá "temporalmente" el impuesto federal a la gasolina hasta que bajen los precios

El índice de precios al consumo (IPC) interanual había sido de 3,3% en marzo y 2,4% en febrero. El alza mensual equivale a 0.5%

La guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen terrorista de Irán, mantiene los precios del petróleo oscilando entre los 100 dólares el barril, a veces por encima y otras por debajo. El gran beneficio es que EEUU está exportando la mayor cantidad de crudo de la historia con más de 12 millones de barriles diarios.

El combustible

La gasolina tiene un gran peso en este dato de abril, pero algunos productos de la canasta del supermercado y los alquileres también han subido.

Un galón (casi 3,8 litros) de gasolina normal cuesta una media de 4,50 dólares en Estados Unidos, frente a los aproximadamente 3 dólares justo antes de la guerra, según el último informe de la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Sin embargo, en junio de 2022 el precio promedio fue de 5.25 bajo el gobierno de Joe Biden y en medio de la guerra estimulada en Ucrania por el gobierno de Joe Biden.

Según los datos, los precios de los alimentos subieron un 3,2% en abril respecto al año pasado, su mayor subida desde 2023.

La índice de precios al consumo subyacente, que excluye los precios volátiles como los alimentos y la energía, también subió, hasta el 2,8% en abril, frente al 2,6% de marzo.

La inflación la comenzó Joe Biden desde mediados de 2021 con las políticas del controversial cambio climático y otras fallidas medidas económicas que llevaron el nivel inflacionario al peor en cinco décadas con un 9.1% oficial, pero que expertos ubican entre 11.5% y 13%. Y luego bajó por arte de magia antes de las elecciones presidenciales de noviembre en las que Biden se postulaba y que finalmente fue sustituido a última hora por Kamala Harris.

Los consumidores estadounidenses jamás vieron el descenso, excepto un paliativo en los altísimos precios de la gasolina.

El cierre de Ormuz

Desde la llegada del presidente Trump, el precio del petróleo bajó desde los 77 dólares como promedio en 2024 a los 60 en 2025. El cierre del Estrecho de Ormuz hizo subir el valor, pero de forma temporal, pero no de forma sostenida por encima de los valores registrados cuando la guerra en Ucrania, en más de 135 dólares el barril durante varias semanas.

Los consumidores estadounidenses llevan desde el 2021 con Biden sufriendo el embate de la inflación superior 2% marcado por la Reserva Federal (Fed) de Jerome Powell, que deja su cargo el viernes y que permitió y consintió las políticas fallidas de la administración de los demócratas con precios desorbitantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho de la reducción de la inflación uno de los objetivos de su segundo mandato.

El alto ritmo de aumento de los precios, y más en una economía sostenida por el consumo privado, sigue como tema clave.

Los consumidores han regresado a un fuerte impacto en el precio de la gasolina y en sus facturas de servicios públicos. Los precios de la electricidad subieron el mes pasado.

Los dirigentes de la Fed ya han señalado la posibilidad de subir de nuevo los tipos de interés para hacer frente al aumento de los precios, una medida criticada por Trump, abierto partidario de la reducción de tasas para permitir mayor crecimiento económico.

"Dado que la inflación sube y el mercado laboral se mantiene firme, es poco probable que la Fed pueda bajar los tipos de interés en un futuro próximo", afirmó Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

FUENTE: Con información de AFP.