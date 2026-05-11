Trump confirma que suspenderá "temporalmente" el impuesto federal a la gasolina hasta que bajen los precios

Fotografía que muestra precios en una estación de gasolina este martes, en Nueva York, Estados Unidos.

El 30 de abril de 2026, en una gasolinera Chevron de Monterey Park, California, se observan precios de la gasolina superiores a 6 dólares por galón. Los costes energéticos se han disparado desde el cierre casi total del estrecho de Ormuz, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que planea suspender de manera temporal el impuesto federal al combustible hasta que bajen los precios de los hidrocarburos, disparados por la guerra iniciada por Washington e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente", dijo Trump, sin precisar el plazo de aplicación, en una entrevista telefónica con la cadena CBS.

AL ALZA Precio de gasolina en Florida alcanza los 4.40 dólares el galón, impactado por tensión con Irán

Economía EEUU considera suspender impuesto a la gasolina ante alza de precios por guerra con Irán

Las declaraciones del mandatario tienen lugar un día después de que el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, adelantara que el Gobierno estaba considerando congelar ese gravamen.

Wright aseguró a la cadena NBC este domingo que "todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta Administración".

Los precios del combustible podrían seguir aumentando ante la negativa de Irán a aceptar la propuesta de Estados Unidos para finalizar la guerra. Trump afirmó en una entrevista emitida el domingo que solo tomaría dos semanas atacar "cada uno de los objetivos" restantes en Irán, y añadió que la República Islámica ya está "militarmente derrotada". Analistas consideran que Irán todavía puede causar daños.

Suspensión debe ser aprobado por el Congreso

Cualquier cambio en este impuesto deberá ser aprobado por el Congreso. Una suspensión le costaría al Gobierno cerca de 500 millones de dólares a la semana, según CBS.

Los impuestos federales a los combustibles incluyen gravámenes de 18,4 centavos por galón para la gasolina y de 24,4 centavos por galón para el diésel.

Poco después de los comentarios de Trump, el senador Josh Hawley y la congresista Anna Paulina Luna, ambos republicanos, respaldaron la medida y afirmaron que presentarán propuestas en ambas Cámaras del Congreso para lograr aplicarla.

El senador demócrata y crítico de la Administración, Mark Kelly, también mostró su respaldo a la iniciativa, a la que ya se había referido en marzo pasado. "Las familias necesitan ayuda ahora. El representante Chris Pappas y yo ya tenemos un proyecto de ley para suspender el impuesto a la gasolina. Hagámoslo", escribió en X.

Precios que impactan el bolsillo

Como represalia por la guerra, Irán interrumpió el paso por el estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, lo que ha sumido a los mercados en la incertidumbre, cortado cadenas de suministros y disparado los precios de los hidrocarburos.

El volumen de suministro de petróleo perdido por el conflicto ya alcanza los 14 millones de barriles diarios, según datos compartidos este lunes por la Agencia Internacional de la Energía.

En EEUU los precios de la gasolina ascienden a un promedio nacional de 4,52 dólares por galón este lunes, de acuerdo con la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50 % desde el inicio de la guerra, hoy en tregua mientras se busca un acuerdo para el fin definitivo del conflicto.

El aumento en el precio de la gasolina está golpeando a los estadounidenses, ya afectados por la inflación, y les ha obligado a ajustar sus hábitos de consumo.

La semana pasada, el economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó que el incremento del precio de la gasolina por la guerra de Irán se "revertirá rápidamente" por el alza de la producción de hidrocarburos en el país, que batió récords de exportación de petróleo en abril.

FUENTE: Con información de EFE