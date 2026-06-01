lunes 1  de  junio 2026
mercados

La tecnológica Anthropic presenta documentos para cotizar en Bolsa

El proceso para salir a la Bolsa ocurre mientras Anthropic mantiene una disputa legal con el Pentágono sobre el uso militar de sus tecnologías

Logo de la firma de tecnología Anthropic

Logo de la firma de tecnología Anthropic

SEBASTIEN BOZON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La empresa Anthropic, creadora del chatbot Claude, anunció el lunes que presentó la documentación necesaria para cotizar en bolsa, en momentos en que las gigantes de la inteligencia artificial buscan recaudar sumas millonarias para financiar sus proyectos.

Antes de poder vender acciones al público, las empresas deben someterse a revisión de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el organismo que supervisa los mercados financieros y actúa como árbitro de Wall Street.

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"Esto nos da la opción de salir a bolsa después de que la Comisión de Bolsa y Valores complete su revisión", dijo la empresa en una declaración en su blog.

"La oferta pública inicial propuesta dependerá de las condiciones del mercado y de otros factores", agregó Antrhopic.

El contenido del expediente presentado es por ahora confidencial.

El anuncio llega pocos días después de que la empresa con sede en San Francisco anunciara la recaudación de 65.000 millones de dólares en una nueva ronda de financiación, lo que elevó su valorización a 965.000 millones de dólares, más que su rival OpenAI.

Un peso pesado de IA

La creadora de ChatGPT, que fue valorada en 852.000 millones de dólares en marzo, también aspira a salir a Bolsa este año, y se espera que presente sus documentos de forma inminente.

La última ronda de financiación confirmó que Anthropic es uno de los pesos pesados de la IA, tras labrar su reputación como desarrolladora de IA generativa para clientes empresariales.

Las ofertas públicas iniciales (IPO por sus siglas en inglés) de las tecnológicas probablemente seguirían los pasos de SpaceX, la empresa de Elon Musk, en Wall Street.

Las acciones de SpaceX, que absorbió su empresa de IA en febrero, podrían empezar a cotizar tan pronto como el 12 de junio, apuntando a una valoración de aproximadamente 1,75 billones de dólares. Esta sería la mayor IPO de la historia.

El proceso para salir a la Bolsa ocurre mientras Anthropic mantiene una disputa legal con el Pentágono por el uso militar de sus tecnologías.

La empresa demandó al Departamento de Defensa estadounidense por haberla designado como un riesgo para la cadena de suministro. Anthropic considera que la medida es una represalia inconstitucional por negarse a darle al Ejército acceso irrestricto a sus modelos de IA.

FUENTE: Con información de AFP.

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