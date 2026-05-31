domingo 31  de  mayo 2026
REPRESIÓN

Muere líder indígena nicaragüense encarcelado por el régimen de Ortega-Murillo

Amnistía Internacional consideraba al líder indígena Brooklyn Rivera un "preso de conciencia" de los dictadores de Nicaragua. EEUU exigía su liberación

El exdiputado Brooklin Rivera.

El exdiputado Brooklin Rivera.

19 Digital / Portal de la dictadura sandinista
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

COSTA RICA.-El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua, murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención, informó este domingo el ministerio de Salud.

"Lamentamos confirmar que desgraciadamente ha dejado este plano de vida", aseguraron autoridades sanitarias nicaragüenses en un comunicado publicado en medios oficialistas como El19 Digital.

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Según ese reporte, el "deterioro físico y neurológico" de Rivera fue "consecuencia de una bacteria generada por el virus del COVID 19". Su deceso se produjo pese a los "enormes e intensos esfuerzos" médicos, dijo el régimen.

Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 se septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi.

El dirigente estaba hospitalizado por múltiples problemas de salud, según el régimen, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial, visiblemente demacrado, y la víspera reconoció por primera vez que su condición era "crítica".

Rivera era un reconocido líder del pueblo miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.

Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra. Según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el régimen sandinista admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos graves como traición a la patria.

"Preso de conciencia"

Amnistía Internacional consideraba a Brooklyn Rivera un "preso de conciencia" de los dictadores izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007, y defensor de los pueblos indígenas.

"La noticia sobre la muerte del líder Indígena Miskito, Brooklyn Rivera es devastadora. Brooklyn murió bajo custodia de un Estado (régimen) represor que nunca debió detenerle", dijo Erika Guevara Rosas, directora senior de investigación de Amnistía Internacional, este domingo.

Dijo que Rivera fue detenido arbitrariamente y sujeto de desaparición forzada por levantar la voz y denunciar al régimen ante foros internacionales.

" Exigimos una investigación internacional e independiente sobre la muerte del defensor de DDHH, y hacemos un llamado a la comunidad internacional a seguir exigiendo la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua. Descansa en Poder Brooklyn, tu siembra continuará, tu legado sigue vivo. Solidaridad con tu familia y con el pueblo Miskito", expresó Guevara Rosas.

FUENTE: Con información de AFP/Amnistía Internacional

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