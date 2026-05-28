jueves 28  de  mayo 2026
mercado bursátil

Empresa de IA Anthropic alcanza una valorización de $965.000 millones

"Estos fondos nos ayudarán a atender la demanda histórica que experimentamos, mantenernos a la vanguardia de la investigación y llevar Claude a más lugares de trabajo", declaró Krishna Rao, director financiero de Anthropic

Logo de la firma de tecnología Anthropic

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SEBASTIEN BOZON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La empresa de inteligencia artificial Anthropic informó el jueves que recaudó 65.000 millones de dólares en una nueva ronda de financiación que valora al creador de Claude en 965.000 millones de dólares, antes de una esperada salida a bolsa en los próximos meses.

"Estos fondos nos ayudarán a atender la demanda histórica que experimentamos, mantenernos a la vanguardia de la investigación y llevar Claude a más lugares de trabajo", declaró Krishna Rao, director financiero de Anthropic.

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La compañía emergente afirma que su facturación anualizada (una extrapolación a 12 meses de los ingresos recientes) ha superado el umbral de 47.000 millones de dólares, frente a 14.000 millones cuando realizó su ronda de financiación en febrero.

Este salto ilustra la adopción acelerada de sus herramientas profesionales, entre las que destaca Claude Code, su asistente de programación para desarrolladores.

Valorada por encima de OpenAI

Este éxito, no obstante, ha ido acompañado de grandes dificultades para Anthropic a la hora de atender la demanda de capacidad de cálculo, por falta de suficientes chips y servidores.

Para hacer frente a la explosión de esta demanda, Anthropic ha firmado recientemente acuerdos por varios gigavatios de capacidad con Amazon, Google y Broadcom, así como una asociación con SpaceX, el grupo de Elon Musk.

Valorada ahora por encima de su principal rival, OpenAI, cuyo último tramo de financiación en marzo la situó en 852.000 millones de valoración, se espera que Anthropic salga a bolsa de aquí a finales de año, según los analistas y los mercados financieros.

Por su parte, OpenAI se dispone a presentar su documentación previa a su salida a bolsa, según varios medios, mientras que SpaceX publicó su expediente la semana pasada, en camino hacia un posible récord de una salida a los mercados.

FUENTE: Con AFP.

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