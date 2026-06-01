¿Cuánto te ahorrarías en impuestos en Florida según la calculadora de DeSantis?

Publican en Florida calculadora en linea de ahorro de impuesto de propietario.

MIAMI.- Los propietarios de viviendas en Florida ya pueden calcular cuánto dinero ahorrarían cada año si prospera la propuesta del gobernador Ron DeSantis para reducir los impuestos sobre la propiedad. La estimación está disponible mediante una nueva calculadora en línea presentada como parte de su iniciativa “Save Our Homes” (Salvemos Nuestras Viviendas) , que actualmente se debate durante una sesión especial de la Legislatura estatal en Tallahassee.

La herramienta, disponible en Save Our Homes Florida, permite a los residentes introducir la dirección de su propiedad y obtener de forma inmediata una estimación personalizada. El sistema muestra tres datos clave: el monto actual que paga el propietario en impuestos, cuánto pagaría si se aprueba la propuesta y el ahorro anual estimado.

FLORIDA Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

La iniciativa forma parte de la agenda legislativa impulsada por DeSantis durante la sesión especial de tres días que comenzó este 1 de junio en Tallahassee, centrada en la reforma del impuesto sobre la propiedad.

¿Cómo funciona la calculadora?

El procedimiento es sencillo. El usuario solo debe ingresar la dirección de la vivienda y la plataforma genera automáticamente una proyección basada en los registros fiscales existentes.

Según los ejemplos divulgados por la administración estatal, una vivienda que actualmente paga alrededor de 8.000 dólares anuales en impuestos sobre la propiedad podría ver reducida esa carga impositiva a aproximadamente 3.300 dólares, lo que representaría un ahorro cercano a 4.700 dólares al año.

La calculadora también incluye una tabla de verificación de datos donde la administración de DeSantis responde a las principales críticas contra el proyecto.

Entre las afirmaciones que la campaña de DeSantis considera falsas figura la idea de que "solo los propietarios más adinerados se beneficiarían de la reforma”. El gobernador sostiene que los mayores beneficiados serían las familias de clase media y los jubilados con ingresos fijos, quienes actualmente enfrentan un aumento constante de los impuestos sobre la propiedad a medida que crece el valor de sus viviendas.

También rechaza la idea que la medida favorece principalmente a residentes temporales o personas que se muden desde otros estados. Según la propuesta, los beneficios estarían reservados a viviendas con exención Homestead, lo que requiere establecer residencia permanente en Florida, y los nuevos residentes tendrían que esperar hasta cinco años para acceder plenamente a las ventajas fiscales.

Para utilizar la calculadora pulse este link aquí: Save Our Homes Florida

La propuesta para ampliar la exención Homestead

El plan del gobernador contempla una eliminación gradual de los impuestos sobre las viviendas principales mediante una expansión significativa de la exención Homestead.

Actualmente, los propietarios pueden beneficiarse de una exención de hasta 50.000 dólares sobre el valor tasado de su residencia principal. La propuesta elevaría esa cifra hasta 250.000 dólares, una medida poco común entre los estados de Estados Unidos.

De acuerdo con los argumentos presentados por la administración estatal, el objetivo es aliviar la carga tributaria sobre las familias residentes permanentes y los jubilados que viven con ingresos fijos.

Entre los puntos que promueve la campaña se encuentran:

Los beneficios estarían dirigidos principalmente a los residentes permanentes de Florida.

Los nuevos residentes tendrían que mantener la residencia por varios años antes de acceder al beneficio completo.

La propuesta limitaría futuros incrementos en las evaluaciones de propiedades no residenciales.

El estado sostiene que existen recursos para compensar el impacto en los gobiernos locales sin afectar servicios esenciales.

¿Por qué impulsa DeSantis esta reforma?

El gobernador argumenta que los gobiernos locales han incrementado significativamente la recaudación del impuesto sobre la propiedad durante la última década.

“Los ingresos en concepto de impuesto a la propiedad recaudados por los gobiernos locales se han duplicado en los últimos siete años y se prevé que alcancen la asombrosa cifra de 83 mil millones de dólares para 2032. Los propietarios de viviendas de Florida necesitan un alivio”, afirmó DeSantis al anunciar la convocatoria de la sesión especial.

Según el mandatario, el aumento de la recaudación no siempre se ha traducido en una mejora proporcional de los servicios públicos que reciben los contribuyentes. DeSantis considera que los gobiernos deben ser más eficientes con el dinero que reciben.

¿Qué debe ocurrir para que entre en vigor?

La propuesta todavía enfrenta varios pasos antes de convertirse en realidad.

Primero deberá ser aprobada por la Legislatura de Florida durante el proceso que comienza con la sesión especial convocada por el gobernador.

Posteriormente, cualquier cambio constitucional relacionado con el impuesto sobre la propiedad tendría que ser sometido a la consideración de los votantes.

Si recibe el visto bueno de Tallahassee, la medida deberá ser ratificada mediante un referendo constitucional durante las elecciones de otoño de 2026.

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