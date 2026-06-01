Congresistas del sur de la Florida aplauden el triunfo de De la Espriella en Colombia

MIAMI. - Los principales congresistas republicanos del sur de la Florida celebraron el triunfo del abogado Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, tras imponerse sobre el senador oficialista Iván Cepeda en una contienda que ahora se definirá en segunda vuelta y que en Miami fue seguida con particular interés por tratarse del candidato residente en el distrito 27 de Florida, ciudadano estadounidense y cercano al Partido Republicano.

La congresista republicana María Elvira Salazar (FL-27), en cuyo distrito reside la familia De la Espriella, fue la primera figura política del sur de la Florida en pronunciarse tras conocerse los resultados preliminares. A través de su cuenta en X, sostuvo que los comicios reflejan un giro de la opinión pública colombiana frente al gobierno de Gustavo Petro.

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“Los resultados de hoy en Colombia envían un mensaje claro: millones de ciudadanos están cansados del fracaso, la división y la incertidumbre, y quieren que el país retome el rumbo. Abelardo de la Espriella ha demostrado liderazgo firme, carácter y la autoridad que exige este momento”, escribió la legisladora.

Salazar añadió que “la segunda vuelta será una elección entre más petrismo o un nuevo comienzo para Colombia”, y reafirmó que respaldó al abogado desde antes de la primera vuelta. La congresista ha sostenido durante meses que De la Espriella, su esposa Ana Lucía Pineda y sus cuatro hijos son ciudadanos estadounidenses que viven en su circunscripción.

Embed Abelardo de la Espriella ha demostrado liderazgo firme y se ha ganado el respeto y apoyo de millones de colombianos.



Los resultados de hoy envían un mensaje contundente: millones de colombianos rechazan el rumbo de Gustavo Petro y quieren recuperar la seguridad, la prosperidad… — María Elvira Salazar (@MaElviraSalazar) May 31, 2026

Peso del electorado colomboamericano

Por su parte, el representante Carlos A. Giménez (FL-26), cuyo distrito agrupa una de las mayores concentraciones de colomboamericanos del país, sumó su voz al respaldo desde el Capitolio federal. El legislador, de origen cubano, llamó a la oposición colombiana a cerrar filas de cara al balotaje.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, insto a las fuerzas opositoras colombianas a unirse para salvar la democracia. Como representante del distrito con la mayor población colombo-americana, confío que Abelardo de la Espriella unirá a todos para derrotar al petrismo”, escribió Giménez en sus redes sociales.

Embed #SOSColombia



¡Felicidades Abelardo @DELAESPRIELLAE!



¡NOS TOCA UNIRNOS POR EL FUTURO DE COLOMBIA!



¡FIRME POR LA PATRIA! pic.twitter.com/OLLBIKvb3B — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) May 31, 2026

Rick Scott y la alianza bilateral

Entre tanto, el senador republicano Rick Scott enmarcó el resultado en clave geopolítica y subrayó la relación estratégica entre Washington y Bogotá. El senador por Florida sostuvo que la consolidación democrática del país suramericano es un asunto de seguridad hemisférica para Estados Unidos.

“Colombia es un aliado estratégico crítico para mantener un hemisferio occidental seguro y estable. Tiene que seguir siendo libre y democrático. Estados Unidos debe seguir apoyando al pueblo colombiano, y sus esfuerzos para fortalecer la democracia, proteger la libertad, y profundizar aún más nuestra alianza”, expresó Scott.

Candidato con domicilio y patrimonio en Miami

De la Espriella, de 47 años, mantiene un vínculo personal y patrimonial con el sur de la Florida que pesó en la lectura política de su triunfo. El abogado obtuvo la ciudadanía estadounidense el 17 de febrero de 2023, posee dos propiedades en Miami —una mansión avaluada en 5,1 millones de dólares y una segunda vivienda cercana a los 628.000 dólares, ambas registradas con su esposa— y opera una oficina de su bufete De la Espriella Lawyers en la ciudad.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria se ha declarado donante del Partido Republicano y admirador del presidente Donald Trump. Fue uno de los pocos ciudadanos colombianos invitados a la toma de posesión de Marco Rubio como secretario de Estado.

En semanas previas a la elección, el candidato sostuvo en Miami una reunión con el subsecretario Christopher Landau y con la congresista Salazar.

Voto colombiano en Estados Unidos

Los resultados de la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmaron el peso del electorado del exterior en la votación. De la Espriella se impuso con el 54,37 por ciento de los votos emitidos fuera de Colombia y dominó con holgura en Estados Unidos, donde de los 216.058 colombianos que sufragaron obtuvo más de 155.000 apoyos.

El Consulado de Colombia en Coral Gables fue uno de los puntos de mayor afluencia de la jornada. En el cómputo general, el abogado alcanzó 10.360.449 votos, el 43,74 por ciento, frente a 9.687.724 sufragios del senador Cepeda (40,90 por ciento), de acuerdo con el boletín 52 de la entidad electoral.

La cifra constituye la votación más alta jamás registrada por un candidato en primera vuelta en la historia de Colombia.

Antesala del balotaje

Tras conocer los resultados, De la Espriella difundió un video desde Barranquilla junto a su esposa y sus hijos. “Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. En 21 días haremos historia”, expresó el candidato, que también pidió la atención de Estados Unidos sobre la custodia de los resultados.

La candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, anunció su adhesión a la campaña del abogado de cara al balotaje del 21 de junio.

El senador Iván Cepeda, por su parte, cuestionó la transparencia del conteo preliminar y pidió esperar el pronunciamiento de las comisiones escrutadoras.