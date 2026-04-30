jueves 30  de  abril 2026
WALL STREET

Meta cae un 10% y Alphabet se dispara más de 6% en el mercado

La semana pasada Meta anunció que recortaría unos 8.000 puestos de trabajo y dejaría sin cubrir 6.000 puestos vacantes, para compensar los enormes gastos en Inteligencia Artificial

Agentes de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.

Agentes de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las acciones de Meta se desplomaron casi un 10% en la apertura de Wall Street el jueves, mientras que las de Alphabet, matriz de Google, se dispararon más de un 6%.

Estos movimientos se produjeron un día después de que las dos gigantes tecnológicas dieran a conocer sus resultados trimestrales. Los inversores reaccionaron de forma opuesta a las fuertes inversiones de ambas compañías en inteligencia artificial.

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Amazon y Microsoft, que también publicaron sus resultados el miércoles, vieron cómo sus acciones caían, un 2% y un 3,7% respectivamente, debido a las preocupaciones sobre la rentabilidad de las fuertes inversiones en IA.

La volatilidad de los valores de las tecnológicas es resultado de las gigantescas inversiones realizadas en el desarrollo y la construcción de centros de datos para la IA.

Los inversores han elogiado ampliamente el éxito de Alphabet al dar un giro hacia la IA y sus sólidos ingresos en todas las divisiones principales.

El gigante tecnológico registró un beneficio de 62.600 millones de dólares con unos ingresos de casi 110.000 millones, superando con creces el mismo periodo del año anterior y las expectativas del mercado.

Por su parte, el gigante de las redes sociales Meta anunció gastos de 33.400 millones de dólares en, por ejemplo, contratar a los mejores talentos en IA.

La empresa también aumentó su gasto previsto —principalmente para centros de datos— para el año en 10.000 millones de dólares, llevándolo a un rango de entre 125.000 millones y 145.000 millones de dólares.

A diferencia de Amazon, Microsoft y Google, los servicios de IA que Meta vende a sus clientes no están vinculados a una fuente de ingresos.

La empresa ha tomado medidas para controlar los costos y así financiar sus ambiciones en materia de IA. La semana pasada anunció que recortaría unos 8.000 puestos de trabajo y dejaría sin cubrir 6.000 puestos vacantes.

FUENTE: Con información de AFP.

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