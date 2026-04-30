jueves 30  de  abril 2026
JUSTICIA

Capturan en Venezuela a presunta asesina de exreina de belleza

Las autoridades mexicanas habían solicitado una ficha roja de Interpol para su localización y captura, la cual se concretó el miércoles 29 de abril

Carolina Flores, ex reina de belleza

Carolina Flores, ex reina de belleza

Captura de pantalla / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Erika María Guadalupe N, suegra y presunta asesina de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez. La mujer, que se encontraba prófuga desde el 15 de abril, fue capturada en Venezuela.

Las autoridades mexicanas habían solicitado una ficha roja de Interpol para su localización y captura, la cual se concretó el miércoles 29 de abril.

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Asesinato

Las investigaciones han señalado a Erika María Guadalupe N como autora del feminicidio ocurrido el 15 de abril en el domicilio de Flores Gómez.

Un video publicado por las autoridades muestra una interacción verbal entre la exreina de belleza y su suegra, Erika María Herrera, momentos antes de que Carolina se dirigiera hacia una de las habitaciones del inmueble.

Tras ser seguida por Herrera fuera del plano de la cámara, se percibe una detonación inicial seguida de los gritos de la víctima y cinco disparos adicionales. El material documenta la entrada inmediata de Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, quien cargaba a su hija de ocho meses al momento de confrontar a su madre.

El registro sonoro permite escuchar el cuestionamiento del hombre sobre lo ocurrido, mientras Erika María Guadalupe N respondía con frialdad que la joven la había hecho enojar, además de aseverar que él le pertenecía y la mujer de 27 años se lo había robado.

Los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de Carolina Flores revelaron un total de 12 impactos de bala distribuidos entre el cráneo y el tórax. Los agentes recolectaron una pistola calibre .9 milímetros, además de casquillos y balas deformadas que coinciden con el calibre utilizado en el ataque.

Investigación

No obstante, activistas han solicitado que se investigue a Alejandro Sánchez por haber reportado el delito 24 horas después.

Sánchez justificó el retraso argumentando que buscaba evitar que su hija fuera trasladada a una institución de servicios sociales en caso de ser detenido.

Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo al diario Reforma que el hombre debe ser investigado pues su actuar podría haberlo vinculado con el delito.

"Pudo dar tiempo a su mamá para que pudiera sustraerse. Esto podría configurar encubrimiento por favorecimiento", dijo la experta.

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