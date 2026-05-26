martes 26  de  mayo 2026
tecnología

Micron alcanza por primera vez el billón (trillion) de dólares en capitalización

Según CNBC, la subida bursátil de la tecnológica estadounidense Micron está impulsada por la sólida demanda de sus chips de memoria en el sector de la inteligencia artificial (IA)

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La tecnológica estadounidense Micron, especializada en la fabricación de chips de memoria, alcanzó este martes por primera vez el billón de dólares en capitalización bursátil, tras dispararse un 17,2 % en Wall Street.

Según CNBC, la subida bursátil de Micron está impulsada por la sólida demanda de sus chips de memoria en el sector de la inteligencia artificial (IA).

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El precio de la acción de Micron Technology se situaba este martes en torno a los 880 dólares por título, con un aumento del 17,2 % de su valor.

La subida en bolsa de Micron se produjo después de que la entidad financiera UBS incrementara el precio objetivo de los títulos de la compañía de 535 a 1.625 dólares por acción.

En un comunicado, la firma estima que Micron "seguirá revalorizándose a medida que se conozcan más detalles sobre los cambios estructurales que la IA ha impulsado en todo el sector de la memoria".

De acuerdo con CNBC, la alta demanda de IA ha derivado en una escasez mundial de memoria, lo que permite a empresas como Micron incrementar sus precios.

Las acciones de la compañía, que cotiza en el índice tecnológico Nasdaq, se han disparado en lo que va de año un 206 % -es decir, que ha triplicado su valor-. Desde mayo de 2025, la subida acumulada es de más de un 1.000 %.

La empresa es el único fabricante con sede en EEUU de chips DRAM avanzados, que son claves para tecnologías como la IA, la computación de alto rendimiento o los vehículos autónomos.

El pasado junio, el Departamento de Comercio de EEUU anunció que la compañía invertiría 200.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de fabricación e investigación de semiconductores en el país.

Además, Micron construirá una segunda planta de última generación en Boise (en el estado de Idaho) y ampliará su fábrica en Manassas (en Virginia) para trasladar tecnología clave actualmente producida en Taiwán.EFE

FUENTE: Con información de EFE.

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