martes 26  de  mayo 2026
PREMIOS

Estos son los ganadores de los American Music Awards de 2026

A continuación, Diario Las Américas presenta la lista completa de ganadores de los American Music Awards de 2026 (AMAs)

El grupo masculino surcoreano BTS recibe el premio al Artista del Año en el escenario durante los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 25 de mayo de 2026.

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- BTS, la icónica boyband de K-Pop, se posicionó como los grandes ganadores en la edición 2026 de los American Music Awards, alzándose con el premio artista del año, así como también con la canción del verano por Swim, tema principal de su álbum de regreso ARIRANG.

Durante la gala, que se llevaron a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, SZA recibió el premio a la mejor artista femenina de R&B, Sombr se alzó con tres premios: mejor canción de rock/alternativa por Back to Friends, mejor álbum de rock/alternativo por I Hardly Knew Her, y el premio a artista revelación de rock/alternativo.

Por su parte, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, las voces de HUNTR/X de KPop Demon Hunters, ganaron canción del año por el éxito Golden. La pieza también fue galardonada como mejor canción pop y la mejor interpretación vocal, y KPop Demon Hunters se llevó el premio a la mejor banda sonora.

A continuación, Diario Las Américas presenta la lista completa de ganadores.

Categorías de Género Neutro

Artista del Año

Bad Bunny

Bruno Mars

GANADOR: BTS

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Nuevo Artista del Año

Alex Warren

Ella Langley

GANADORAS: KATSEYE

Leon Thomas

Olivia Dean

sombr

Álbum del Año

Cardi B – AM I THE DRAMA?

Fuerza Regida – 111xpantia

Justin Bieber – SWAG

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m The Problem

Olivia Dean – The Art of Loving

Playboi Carti – MUSIC

GANADORA: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Tate McRae – So Close to What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del Año

Alex Warren – “Ordinary”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

GANADORA: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Kehlani – “Folded”

Leon Thomas – “MUTT”

Morgan Wallen – “I’m The Problem”

Olivia Dean – “Man I Need”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

sombr – “back to friends”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Colaboración del Año

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”

David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”

Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”

GANADORAS: PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”

Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”

Canción Social del Año

Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”

PinkPantheress – “Illegal”

Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”

GANADORA: Tyla – “CHANEL”

Zara Larsson – “Lush Life”

Mejor Video Musical

GANADORAS: KATSEYE – “Gnarly”

ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Tyla – “CHANEL”

Mejor Banda Sonora

F1 The Album

Hazbin Hotel: Season Two

GANADORA: KPop Demon Hunters

Wicked: For Good

Charli xcx – Wuthering Heights

Gira del Año

Beyoncé – “Cowboy Carter Tour”

Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”

Lady Gaga – “The Mayhem Ball”

Oasis – “Oasis Live ‘25 Tour”

GANADORA: Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Gira Revelación (Nuevo)

GANADOR: Benson Boone – “American Heart World Tour”

Kali Uchis – “The Sincerely, Tour”

The Marías – “Submarine Tour”

Megan Moroney – “Am I Okay? Tour”

Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”

Álbum Revelación del Año (Nuevo)

Olivia Dean – The Art of Loving

sombr – I Barely Know Her

GANADORA: Zara Larsson – Midnight Sun

Mejor Canción del Recuerdo (Nuevo)

4 Non Blondes – “What’s Up”

GANADORA: Black Eyed Peas – “Rock That Body”

Goo Goo Dolls – “Iris”

Mejor Interpretación Vocal (Nuevo)

Alex Warren – “Ordinary”

GANADORAS: Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Lady Gaga – “Abracadabra”

RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”

Sienna Spiro – “Die on this Hill”

Canción del Verano (Nuevo)

Alex Warren – “FEVER DREAM”

Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”

GANADORA: BTS – “SWIM”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Harry Styles – “American Girls”

Noah Kahan – “The Great Divide”

PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”

sombr – “Homewrecker”

Tame Impala, JENNIE – “Dracula”

Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”

Categorías Pop

Mejor Artista Pop Masculino

Alex Warren

Benson Boone

Ed Sheeran

Harry Styles

GANADOR: Justin Bieber

Mejor Artista Pop Femenina

Lady Gaga

Olivia Dean

GANADORA: Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Artista Pop Revelación (Nuevo)

GANADORAS: KATSEYE

Sienna Spiro

Zara Larsson

Mejor Canción Pop

Alex Warren – “Ordinary”

GANADORA: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Olivia Dean – “Man I Need”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Mejor Álbum Pop

Lady Gaga – Mayhem

Olivia Dean – The Art of Loving

GANADORA: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Tate McRae – So Close to What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Categorías Country

Mejor Artista Country Masculino

Jelly Roll

Luke Combs

GANADOR: Morgan Wallen

Riley Green

Shaboozey

Mejor Artista Country Femenina

GANADORA: Ella Langley

Kelsea Ballerini

Lainey Wilson

Megan Moroney

Miranda Lambert

Mejor Dúo o Grupo Country

Brooks & Dunn

Old Dominion

Rascal Flatts

Treaty Oak Revival

GANADOR: Zac Brown Band

Artista Revelación Country (Nuevo)

GANADOR: Sam Barber

Tucker Wetmore

Zach Top

Mejor Canción Country

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”

GANADORA: Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Morgan Wallen – “Just in Case”

Russell Dickerson – “Happen to Me”

Shaboozey – “Good News”

Mejor Álbum Country

BigXthaPlug – I Hope You’re Happy

GANADORA: Megan Moroney – Cloud 9

Morgan Wallen – I’m The Problem

Sam Barber – Restless Mind

Tucker Wetmore – What Not To

Categorías de Hip-Hop

Mejor Artista de Hip-Hop Masculino

Don Toliver

GANADOR: Kendrick Lamar

Playboi Carti

Tyler, The Creator

YoungBoy Never Broke Again

Mejor Artista de Hip-Hop Femenina

GANADORA: Cardi B

Doechii

GloRilla

Sexyy Red

YKNIECE

Artista Revelación de Hip-Hop (Nuevo)

EsDeeKid

GANADORA: Monaleo

PLUTO

Mejor Canción de Hip-Hop

GANADORA: Cardi B – “ErrTime”

Drake – “NOKIA”

Gunna, Burna Boy – “wgft”

Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”

YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”

Mejor Álbum de Hip-Hop

GANADORA: Cardi B – AM I THE DRAMA?

Don Toliver – OCTANE

Gunna – The Last Wun

Playboi Carti – MUSIC

YoungBoy Never Broke Again – MASA

Categorías de R&B

Mejor Artista de R&B Masculino

GANADOR: Bruno Mars

Chris Brown

Daniel Caesar

PARTYNEXTDOOR

The Weeknd

Mejor Artista de R&B Femenina

Kehlani

Summer Walker

GANADORA: SZA

Teyana Taylor

Tyla

Artista Revelación de R&B

GANADOR: Leon Thoma

Mariah the Scientist

Ravyn Lenae

Mejor Canción de R&B

GANADOR: Bruno Mars – “I Just Might”

Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends”

Kehlani – “Folded”

Leon Thomas – “MUTT”

Mariah the Scientist – “BURNING BLUE”

Mejor Álbum de R&B

GANADOR: Bruno Mars – The Romantic

Justin Bieber – SWAG

Leon Thomas – MUTT

Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY

Summer Walker – Finally Over It

Categorías Latinas

Mejor Artista Latino Masculino

GANADOR: Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Mejor Artista Latino Femenina

Gloria Estefan

KAROL G

Natti Natasha

ROSALÍA

GANADORA: Shakira

Mejor Dúo o Grupo Latino

Clave Especial

GANADORES: Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Artista Revelación Latino (Nuevo)

Beéle

GANADOR: Kapo

Netón Vega

Mejor Canción Latina

GANADOR: Bad Bunny – “NUEVAYoL”

benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes”

Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”

Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”

KAROL G – “LATINA FOREVA”

Mejor Álbum Latino

Fuerza Regida – 111xpantia

GANADORA: KAROL G – Tropicoqueta

Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Tito Double P – DINASTÍA

ROSALÍA – Lux

Categorías de Rock

Mejor Artista de Rock/Alternativo

Deftones

Linkin Park

The Marías

Sleep Token

GANADOR: Twenty One Pilots

Artista Revelación de Rock/Alternativo (Nuevo)

Geese

Gigi Perez

GANADOR: sombr

Mejor Canción de Rock/Alternativo

Noah Kahan – “The Great Divide”

Linkin Park – “Up From the Bottom”

GANADOR: sombr – “back to friends”

Sublime – “Ensenada”

Tame Impala – “Dracula”

Mejor Álbum de Rock/Alternativo

Sleep Token – Even in Arcadia

GANADOR: sombr – I Barely Know Her

Tame Impala – Deadbeat

Twenty One Pilots – Breach

Zach Bryan – With Heaven on Top

Otras Categorías

Mejor Artista Dance/Electrónica

Calvin Harris

GANADOR: David Guetta

Fred again..

ILLENIUM

John Summit

Mejor Artista de K-Pop Masculino

ATEEZ

GANADOR: BTS

ENHYPEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Mejor Artista de K-Pop Femenina

aespa

BLACKPINK

ILLIT

LE SSERAFIM

GANADOR: TWICE

Mejor Artista de Afrobeats

Burna Boy

MOLIY

Rema

GANADOR: Tyla

Wizkid

Mejor Artista Americana/Folk (Nuevo)

Lord Huro

The Lumineers

Mumford & Sons

GANADOR: Noah Kahan

Tyler Childers

