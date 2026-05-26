Estos son los ganadores de los American Music Awards de 2026

El grupo masculino surcoreano BTS recibe el premio al Artista del Año en el escenario durante los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 25 de mayo de 2026. AFP/Valerie Macon

MIAMI.- BTS, la icónica boyband de K-Pop, se posicionó como los grandes ganadores en la edición 2026 de los American Music Awards, alzándose con el premio artista del año, así como también con la canción del verano por Swim, tema principal de su álbum de regreso ARIRANG.







Durante la gala, que se llevaron a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, SZA recibió el premio a la mejor artista femenina de R&B, Sombr se alzó con tres premios: mejor canción de rock/alternativa por Back to Friends, mejor álbum de rock/alternativo por I Hardly Knew Her, y el premio a artista revelación de rock/alternativo.

Por su parte, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, las voces de HUNTR/X de KPop Demon Hunters, ganaron canción del año por el éxito Golden. La pieza también fue galardonada como mejor canción pop y la mejor interpretación vocal, y KPop Demon Hunters se llevó el premio a la mejor banda sonora. A continuación, Diario Las Américas presenta la lista completa de ganadores. Categorías de Género Neutro Artista del Año Bad Bunny Bruno Mars GANADOR: BTS Harry Styles Justin Bieber Kendrick Lamar Lady Gaga Morgan Wallen Sabrina Carpenter Taylor Swift Nuevo Artista del Año Alex Warren Ella Langley GANADORAS: KATSEYE Leon Thomas Olivia Dean sombr Álbum del Año Cardi B – AM I THE DRAMA? Fuerza Regida – 111xpantia Justin Bieber – SWAG Lady Gaga – Mayhem Morgan Wallen – I’m The Problem Olivia Dean – The Art of Loving Playboi Carti – MUSIC GANADORA: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend Tate McRae – So Close to What Taylor Swift – The Life of a Showgirl Canción del Año Alex Warren – “Ordinary” Ella Langley – “Choosin’ Texas” GANADORA: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden” Kehlani – “Folded” Leon Thomas – “MUTT” Morgan Wallen – “I’m The Problem” Olivia Dean – “Man I Need” Sabrina Carpenter – “Manchild” sombr – “back to friends” Taylor Swift – “The Fate of Ophelia” Colaboración del Año BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way” David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone” Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want” GANADORAS: PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside” Shaboozey, Jelly Roll – “Amen” Canción Social del Año Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys” PinkPantheress – “Illegal” Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out” GANADORA: Tyla – “CHANEL” Zara Larsson – “Lush Life” Mejor Video Musical GANADORAS: KATSEYE – “Gnarly” ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain” Sabrina Carpenter – “Manchild” Taylor Swift – “The Fate of Ophelia” Tyla – “CHANEL” Mejor Banda Sonora F1 The Album Hazbin Hotel: Season Two GANADORA: KPop Demon Hunters Wicked: For Good Charli xcx – Wuthering Heights Gira del Año Beyoncé – “Cowboy Carter Tour” Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour” Lady Gaga – “The Mayhem Ball” Oasis – “Oasis Live ‘25 Tour” GANADORA: Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” Gira Revelación (Nuevo) GANADOR: Benson Boone – “American Heart World Tour” Kali Uchis – “The Sincerely, Tour” The Marías – “Submarine Tour” Megan Moroney – “Am I Okay? Tour” Sleep Token – “Even in Arcadia Tour” Álbum Revelación del Año (Nuevo) Olivia Dean – The Art of Loving sombr – I Barely Know Her GANADORA: Zara Larsson – Midnight Sun Mejor Canción del Recuerdo (Nuevo) 4 Non Blondes – “What’s Up” GANADORA: Black Eyed Peas – “Rock That Body” Goo Goo Dolls – “Iris” Mejor Interpretación Vocal (Nuevo) Alex Warren – “Ordinary” GANADORAS: Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden” Lady Gaga – “Abracadabra” RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!” Sienna Spiro – “Die on this Hill” Canción del Verano (Nuevo) Alex Warren – “FEVER DREAM” Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit” GANADORA: BTS – “SWIM” Ella Langley – “Choosin’ Texas” Harry Styles – “American Girls” Noah Kahan – “The Great Divide” PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside” sombr – “Homewrecker” Tame Impala, JENNIE – “Dracula” Taylor Swift – “Elizabeth Taylor” Categorías Pop Mejor Artista Pop Masculino Alex Warren Benson Boone Ed Sheeran Harry Styles GANADOR: Justin Bieber Mejor Artista Pop Femenina Lady Gaga Olivia Dean GANADORA: Sabrina Carpenter Tate McRae Taylor Swift Artista Pop Revelación (Nuevo) GANADORAS: KATSEYE Sienna Spiro Zara Larsson Mejor Canción Pop Alex Warren – “Ordinary” GANADORA: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden” Olivia Dean – “Man I Need” Sabrina Carpenter – “Manchild” Taylor Swift – “The Fate of Ophelia” Mejor Álbum Pop Lady Gaga – Mayhem Olivia Dean – The Art of Loving GANADORA: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend Tate McRae – So Close to What Taylor Swift – The Life of a Showgirl Categorías Country Mejor Artista Country Masculino Jelly Roll Luke Combs GANADOR: Morgan Wallen Riley Green Shaboozey Mejor Artista Country Femenina GANADORA: Ella Langley Kelsea Ballerini Lainey Wilson Megan Moroney Miranda Lambert Mejor Dúo o Grupo Country Brooks & Dunn Old Dominion Rascal Flatts Treaty Oak Revival GANADOR: Zac Brown Band Artista Revelación Country (Nuevo) GANADOR: Sam Barber Tucker Wetmore Zach Top Mejor Canción Country BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way” GANADORA: Ella Langley – “Choosin’ Texas” Morgan Wallen – “Just in Case” Russell Dickerson – “Happen to Me” Shaboozey – “Good News” Mejor Álbum Country BigXthaPlug – I Hope You’re Happy GANADORA: Megan Moroney – Cloud 9 Morgan Wallen – I’m The Problem Sam Barber – Restless Mind Tucker Wetmore – What Not To Categorías de Hip-Hop Mejor Artista de Hip-Hop Masculino Don Toliver GANADOR: Kendrick Lamar Playboi Carti Tyler, The Creator YoungBoy Never Broke Again Mejor Artista de Hip-Hop Femenina GANADORA: Cardi B Doechii GloRilla Sexyy Red YKNIECE Artista Revelación de Hip-Hop (Nuevo) EsDeeKid GANADORA: Monaleo PLUTO Mejor Canción de Hip-Hop GANADORA: Cardi B – “ErrTime” Drake – “NOKIA” Gunna, Burna Boy – “wgft” Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie” YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere” Mejor Álbum de Hip-Hop GANADORA: Cardi B – AM I THE DRAMA? Don Toliver – OCTANE Gunna – The Last Wun Playboi Carti – MUSIC YoungBoy Never Broke Again – MASA Categorías de R&B Mejor Artista de R&B Masculino GANADOR: Bruno Mars Chris Brown Daniel Caesar PARTYNEXTDOOR The Weeknd Mejor Artista de R&B Femenina Kehlani Summer Walker GANADORA: SZA Teyana Taylor Tyla Artista Revelación de R&B GANADOR: Leon Thoma Mariah the Scientist Ravyn Lenae Mejor Canción de R&B GANADOR: Bruno Mars – “I Just Might” Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends” Kehlani – “Folded” Leon Thomas – “MUTT” Mariah the Scientist – “BURNING BLUE” Mejor Álbum de R&B GANADOR: Bruno Mars – The Romantic Justin Bieber – SWAG Leon Thomas – MUTT Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY Summer Walker – Finally Over It Categorías Latinas Mejor Artista Latino Masculino GANADOR: Bad Bunny Junior H Peso Pluma Rauw Alejandro Tito Double P Mejor Artista Latino Femenina Gloria Estefan KAROL G Natti Natasha ROSALÍA GANADORA: Shakira Mejor Dúo o Grupo Latino Clave Especial GANADORES: Fuerza Regida Grupo Firme Grupo Frontera Julión Álvarez y su Norteño Banda Artista Revelación Latino (Nuevo) Beéle GANADOR: Kapo Netón Vega Mejor Canción Latina GANADOR: Bad Bunny – “NUEVAYoL” benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes” Fuerza Regida – “Marlboro Rojo” Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO” KAROL G – “LATINA FOREVA” Mejor Álbum Latino Fuerza Regida – 111xpantia GANADORA: KAROL G – Tropicoqueta Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte Peso Pluma, Tito Double P – DINASTÍA ROSALÍA – Lux Categorías de Rock Mejor Artista de Rock/Alternativo Deftones Linkin Park The Marías Sleep Token GANADOR: Twenty One Pilots Artista Revelación de Rock/Alternativo (Nuevo) Geese Gigi Perez GANADOR: sombr Mejor Canción de Rock/Alternativo Noah Kahan – “The Great Divide” Linkin Park – “Up From the Bottom” GANADOR: sombr – “back to friends” Sublime – “Ensenada” Tame Impala – “Dracula” Mejor Álbum de Rock/Alternativo Sleep Token – Even in Arcadia GANADOR: sombr – I Barely Know Her Tame Impala – Deadbeat Twenty One Pilots – Breach Zach Bryan – With Heaven on Top Otras Categorías Mejor Artista Dance/Electrónica Calvin Harris GANADOR: David Guetta Fred again.. ILLENIUM John Summit Mejor Artista de K-Pop Masculino ATEEZ GANADOR: BTS ENHYPEN Stray Kids TOMORROW X TOGETHER Mejor Artista de K-Pop Femenina aespa BLACKPINK ILLIT LE SSERAFIM GANADOR: TWICE Mejor Artista de Afrobeats Burna Boy MOLIY Rema GANADOR: Tyla Wizkid Mejor Artista Americana/Folk (Nuevo) Lord Huro The Lumineers Mumford & Sons GANADOR: Noah Kahan Tyler Childers

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP