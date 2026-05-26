Estos son los ganadores de los American Music Awards de 2026

Por su parte, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, las voces de HUNTR/X de KPop Demon Hunters, ganaron canción del año por el éxito Golden. La pieza también fue galardonada como mejor canción pop y la mejor interpretación vocal, y KPop Demon Hunters se llevó el premio a la mejor banda sonora.
A continuación, Diario Las Américas presenta la lista completa de ganadores.
Categorías de Género Neutro
Artista del Año
Bad Bunny
Bruno Mars
GANADOR: BTS
Harry Styles
Justin Bieber
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Nuevo Artista del Año
Alex Warren
Ella Langley
GANADORAS: KATSEYE
Leon Thomas
Olivia Dean
sombr
Álbum del Año
Cardi B – AM I THE DRAMA?
Fuerza Regida – 111xpantia
Justin Bieber – SWAG
Lady Gaga – Mayhem
Morgan Wallen – I’m The Problem
Olivia Dean – The Art of Loving
Playboi Carti – MUSIC
GANADORA: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Tate McRae – So Close to What
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Canción del Año
Alex Warren – “Ordinary”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
GANADORA: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Kehlani – “Folded”
Leon Thomas – “MUTT”
Morgan Wallen – “I’m The Problem”
Olivia Dean – “Man I Need”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
sombr – “back to friends”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Colaboración del Año
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”
David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”
Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”
GANADORAS: PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”
Canción Social del Año
Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”
PinkPantheress – “Illegal”
Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”
GANADORA: Tyla – “CHANEL”
Zara Larsson – “Lush Life”
Mejor Video Musical
GANADORAS: KATSEYE – “Gnarly”
ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Tyla – “CHANEL”
Mejor Banda Sonora
F1 The Album
Hazbin Hotel: Season Two
GANADORA: KPop Demon Hunters
Wicked: For Good
Charli xcx – Wuthering Heights
Gira del Año
Beyoncé – “Cowboy Carter Tour”
Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”
Lady Gaga – “The Mayhem Ball”
Oasis – “Oasis Live ‘25 Tour”
GANADORA: Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”
Gira Revelación (Nuevo)
GANADOR: Benson Boone – “American Heart World Tour”
Kali Uchis – “The Sincerely, Tour”
The Marías – “Submarine Tour”
Megan Moroney – “Am I Okay? Tour”
Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”
Álbum Revelación del Año (Nuevo)
Olivia Dean – The Art of Loving
sombr – I Barely Know Her
GANADORA: Zara Larsson – Midnight Sun
Mejor Canción del Recuerdo (Nuevo)
4 Non Blondes – “What’s Up”
GANADORA: Black Eyed Peas – “Rock That Body”
Goo Goo Dolls – “Iris”
Mejor Interpretación Vocal (Nuevo)
Alex Warren – “Ordinary”
GANADORAS: Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Lady Gaga – “Abracadabra”
RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
Sienna Spiro – “Die on this Hill”
Canción del Verano (Nuevo)
Alex Warren – “FEVER DREAM”
Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”
GANADORA: BTS – “SWIM”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
Harry Styles – “American Girls”
Noah Kahan – “The Great Divide”
PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
sombr – “Homewrecker”
Tame Impala, JENNIE – “Dracula”
Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”
Categorías Pop
Mejor Artista Pop Masculino
Alex Warren
Benson Boone
Ed Sheeran
Harry Styles
GANADOR: Justin Bieber
Mejor Artista Pop Femenina
Lady Gaga
Olivia Dean
GANADORA: Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift
Artista Pop Revelación (Nuevo)
GANADORAS: KATSEYE
Sienna Spiro
Zara Larsson
Mejor Canción Pop
Alex Warren – “Ordinary”
GANADORA: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Olivia Dean – “Man I Need”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Álbum Pop
Lady Gaga – Mayhem
Olivia Dean – The Art of Loving
GANADORA: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Tate McRae – So Close to What
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Categorías Country
Mejor Artista Country Masculino
Jelly Roll
Luke Combs
GANADOR: Morgan Wallen
Riley Green
Shaboozey
Mejor Artista Country Femenina
GANADORA: Ella Langley
Kelsea Ballerini
Lainey Wilson
Megan Moroney
Miranda Lambert
Mejor Dúo o Grupo Country
Brooks & Dunn
Old Dominion
Rascal Flatts
Treaty Oak Revival
GANADOR: Zac Brown Band
Artista Revelación Country (Nuevo)
GANADOR: Sam Barber
Tucker Wetmore
Zach Top
Mejor Canción Country
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”
GANADORA: Ella Langley – “Choosin’ Texas”
Morgan Wallen – “Just in Case”
Russell Dickerson – “Happen to Me”
Shaboozey – “Good News”
Mejor Álbum Country
BigXthaPlug – I Hope You’re Happy
GANADORA: Megan Moroney – Cloud 9
Morgan Wallen – I’m The Problem
Sam Barber – Restless Mind
Tucker Wetmore – What Not To
Categorías de Hip-Hop
Mejor Artista de Hip-Hop Masculino
Don Toliver
GANADOR: Kendrick Lamar
Playboi Carti
Tyler, The Creator
YoungBoy Never Broke Again
Mejor Artista de Hip-Hop Femenina
GANADORA: Cardi B
Doechii
GloRilla
Sexyy Red
YKNIECE
Artista Revelación de Hip-Hop (Nuevo)
EsDeeKid
GANADORA: Monaleo
PLUTO
Mejor Canción de Hip-Hop
GANADORA: Cardi B – “ErrTime”
Drake – “NOKIA”
Gunna, Burna Boy – “wgft”
Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”
YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”
Mejor Álbum de Hip-Hop
GANADORA: Cardi B – AM I THE DRAMA?
Don Toliver – OCTANE
Gunna – The Last Wun
Playboi Carti – MUSIC
YoungBoy Never Broke Again – MASA
Categorías de R&B
Mejor Artista de R&B Masculino
GANADOR: Bruno Mars
Chris Brown
Daniel Caesar
PARTYNEXTDOOR
The Weeknd
Mejor Artista de R&B Femenina
Kehlani
Summer Walker
GANADORA: SZA
Teyana Taylor
Tyla
Artista Revelación de R&B
GANADOR: Leon Thoma
Mariah the Scientist
Ravyn Lenae
Mejor Canción de R&B
GANADOR: Bruno Mars – “I Just Might”
Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends”
Kehlani – “Folded”
Leon Thomas – “MUTT”
Mariah the Scientist – “BURNING BLUE”
Mejor Álbum de R&B
GANADOR: Bruno Mars – The Romantic
Justin Bieber – SWAG
Leon Thomas – MUTT
Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY
Summer Walker – Finally Over It
Categorías Latinas
Mejor Artista Latino Masculino
GANADOR: Bad Bunny
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
Mejor Artista Latino Femenina
Gloria Estefan
KAROL G
Natti Natasha
ROSALÍA
GANADORA: Shakira
Mejor Dúo o Grupo Latino
Clave Especial
GANADORES: Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Julión Álvarez y su Norteño Banda
Artista Revelación Latino (Nuevo)
Beéle
GANADOR: Kapo
Netón Vega
Mejor Canción Latina
GANADOR: Bad Bunny – “NUEVAYoL”
benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes”
Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”
Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”
KAROL G – “LATINA FOREVA”
Mejor Álbum Latino
Fuerza Regida – 111xpantia
GANADORA: KAROL G – Tropicoqueta
Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte
Peso Pluma, Tito Double P – DINASTÍA
ROSALÍA – Lux
Categorías de Rock
Mejor Artista de Rock/Alternativo
Deftones
Linkin Park
The Marías
Sleep Token
GANADOR: Twenty One Pilots
Artista Revelación de Rock/Alternativo (Nuevo)
Geese
Gigi Perez
GANADOR: sombr
Mejor Canción de Rock/Alternativo
Noah Kahan – “The Great Divide”
Linkin Park – “Up From the Bottom”
GANADOR: sombr – “back to friends”
Sublime – “Ensenada”
Tame Impala – “Dracula”
Mejor Álbum de Rock/Alternativo
Sleep Token – Even in Arcadia
GANADOR: sombr – I Barely Know Her
Tame Impala – Deadbeat
Twenty One Pilots – Breach
Zach Bryan – With Heaven on Top
Otras Categorías
Mejor Artista Dance/Electrónica
Calvin Harris
GANADOR: David Guetta
Fred again..
ILLENIUM
John Summit
Mejor Artista de K-Pop Masculino
ATEEZ
GANADOR: BTS
ENHYPEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
Mejor Artista de K-Pop Femenina
aespa
BLACKPINK
ILLIT
LE SSERAFIM
GANADOR: TWICE
Mejor Artista de Afrobeats
Burna Boy
MOLIY
Rema
GANADOR: Tyla
Wizkid
Mejor Artista Americana/Folk (Nuevo)
Lord Huro
The Lumineers
Mumford & Sons
GANADOR: Noah Kahan
Tyler Childers