Trump rinde homenaje a los trece militares de EEUU caídos en la última ofensiva contra Irán

El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance en el homenaje en el Día de los Caídos (AFP)

El presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Guerra Pete Hegseth y la mayor general del Ejército, Antoinette Gant, comandante general de la Fuerza de Tarea Conjunta–Región de la Capital Nacional y del Distrito Militar de Washington del Ejército de EEUU, participan en una ceremonia de colocación de coronas del Día de los Caídos en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington el 25 de mayo de 2026 en Arlington, Virginia.

WASHINGTON. El presidente estadounidense, Donald Trump, recordó este lunes a los trece “héroes” militares que murieron en el marco de la operación 'Furia Épica' durante un acto celebrado en el Cementerio Nacional de Arlington por el Día de los Caídos.

“A todos ustedes: El generoso regalo de Ariana no será en vano. Nuestra deuda con ustedes es eterna”, afirmó en referencia a la familia de la comandante Ariana Savino, una de las fallecidas.

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Trump mencionó las trece muertes en “las dos últimas guerras”, incluyó la incursión militar en Venezuela para apresar a Nicolás Maduro y la ofensiva contra Irán. “Venezuela fue una victoria total y absoluta”, resaltó.

Las trece muertes corresponden a la ofensiva contra Irán lanzada el pasado 28 de febrero. “Estos increíbles hombres y mujeres dieron la vida para que el principal Estado patrocinador del terrorismo jamás tenga la bomba nuclear. Y no la van a tener. Jamás tendrán la bomba nuclear”, subrayó.

“Desde 1776 hasta 2026, Estados Unidos siempre ha tenido una gran causa moral. Nuestros combatientes no son meros soldados, sino ángeles guardianes que recorren los campos de batalla de la historia y los divisan a bordo de los aviones mejores y más bonitos que haya visto el espíritu humano”, destacó.

Los militares estadounidenses “luchan por la libertad y contra la tiranía, por la civilización y contra la barbarie, por el bien y contra el mal. Cuando un soldado estadounidense camina, lucha y cae, lo hace por el destino de una nación como no hay ninguna y por el destino de la libertad en esta tierra”, recalcó.

Ahora, “con toda nuestra fuerza y corazón sostenemos bien alta la antorcha que nos han legado nuestros héroes y jamás, jamás la dejaremos caer”, concluyó.

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FUENTE: Con información de Europa Press