Nvidia alista inversión de hasta $100.000 millones en centros de OpenAI

El gigante de los microchips Nvidia anunció el lunes que invertirá hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI para crear una infraestructura para la inteligencia artificial (IA) de "próxima generación".

La "alianza estratégica", cuyo objetivo es desarrollar una enorme capacidad de centros de datos, une a OpenAI, estrella de la IA generativa, con el fabricante líder de chips que impulsan la tecnología.

"La infraestructura informática será la base de la economía del futuro", dijo Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en un comunicado conjunto.

"Utilizaremos lo que estamos construyendo con Nvidia para crear nuevos avances en IA y empoderar a las personas y empresas con ellos a escala", agregó.

La asociación permitirá a OpenAI, con sede en San Francisco, construir y desplegar centros de datos de IA con sistemas Nvidia, que representan millones de unidades de procesamiento gráfico sofisticadas (GPUs), según las empresas.

Se espera que los primeros sistemas de Nvidia operen en la segunda mitad de 2026.

OpenAI y Nvidia agregaron que trabajarán juntos para optimizar cómo el hardware y el software de las empresas se complementan mutuamente.

No se proporcionaron detalles financieros más allá de la posible magnitud de la inversión de Nvidia en OpenAI.

Los rivales de la industria tecnológica Amazon, Google, Meta, Microsoft y xAI de Elon Musk han estado invirtiendo miles de millones de dólares en inteligencia artificial desde el exitoso lanzamiento de la primera versión de ChatGPT a finales de 2022.

Las GPUs de Nvidia, originalmente diseñadas para sistemas de videojuegos, se han convertido en los componentes básicos esenciales de las aplicaciones de inteligencia artificial. Los gigantes tecnológicos luchan por conseguirlas para sus centros de datos y proyectos de IA.

FUENTE: Con información de AFP.