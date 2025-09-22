lunes 22  de  septiembre 2025
TECNOLOGíA

Nvidia alista inversión de hasta $100.000 millones en centros de OpenAI

La "alianza estratégica", cuyo objetivo es desarrollar una enorme capacidad de centros de datos, une a OpenAI, estrella de la IA generativa, con el fabricante líder de chips que impulsan la tecnología

Sede central del gran imperio Nvidia en Santa Clara, California.&nbsp;

Sede central del gran imperio Nvidia en Santa Clara, California. 

JUSTIN SULLIVAN/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gigante de los microchips Nvidia anunció el lunes que invertirá hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI para crear una infraestructura para la inteligencia artificial (IA) de "próxima generación".

La "alianza estratégica", cuyo objetivo es desarrollar una enorme capacidad de centros de datos, une a OpenAI, estrella de la IA generativa, con el fabricante líder de chips que impulsan la tecnología.

Lee además
El presidente ejecutivo de Nvidia Jensen Huang durante una conferencia de prensa.
semiconductores

Trump confirma que Nvidia pagará a EEUU por sus ventas en China
Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
VALOR DE MERCADO

Nvidia, la primera empresa de EEUU en superar los $4 billones de capitalización bursátil

"La infraestructura informática será la base de la economía del futuro", dijo Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en un comunicado conjunto.

"Utilizaremos lo que estamos construyendo con Nvidia para crear nuevos avances en IA y empoderar a las personas y empresas con ellos a escala", agregó.

La asociación permitirá a OpenAI, con sede en San Francisco, construir y desplegar centros de datos de IA con sistemas Nvidia, que representan millones de unidades de procesamiento gráfico sofisticadas (GPUs), según las empresas.

Se espera que los primeros sistemas de Nvidia operen en la segunda mitad de 2026.

OpenAI y Nvidia agregaron que trabajarán juntos para optimizar cómo el hardware y el software de las empresas se complementan mutuamente.

No se proporcionaron detalles financieros más allá de la posible magnitud de la inversión de Nvidia en OpenAI.

Los rivales de la industria tecnológica Amazon, Google, Meta, Microsoft y xAI de Elon Musk han estado invirtiendo miles de millones de dólares en inteligencia artificial desde el exitoso lanzamiento de la primera versión de ChatGPT a finales de 2022.

Las GPUs de Nvidia, originalmente diseñadas para sistemas de videojuegos, se han convertido en los componentes básicos esenciales de las aplicaciones de inteligencia artificial. Los gigantes tecnológicos luchan por conseguirlas para sus centros de datos y proyectos de IA.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Ante críticas de China, Nvidia dice que sus chips no tienen "puertas traseras"

Tesoro de EEUU está "listo para apoyar a Argentina"

Nuevo pago del Seguro Social de este miércoles 24 de septiembre: ¿Quiénes lo recibirán?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC el 22 de septiembre de 2025.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida