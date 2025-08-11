lunes 11  de  agosto 2025
Trump confirma que Nvidia pagará a EEUU por sus ventas en China

Nvidia desarrolló el H20, una versión menos potente de sus unidades de procesamiento para IA, específicamente para exportar a China

El presidente ejecutivo de Nvidia Jensen Huang durante una conferencia de prensa.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes reportes que señalan que el gigante de los semiconductores Nvidia pagará a Estados Unidos el 15% de sus ingresos por ventas de ciertos chips de inteligencia artificial a China.

En rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump argumentó que los chips H20 que Nvidia venderá en China son "obsoletos", a pesar de que fueron objeto de restricciones a su exportación recientemente.

Indicó que para revertir estas restricciones, acordó con Nvidia un mecanismo de pago. "Si voy a hacer eso, quiero que paguen algo al país. Se les dio una autorización, pero sólo para el H20".

La compañía con sede en California produce algunos de los semiconductores más avanzados del mundo, pero no puede enviar sus chips más innovadores a China debido a preocupaciones de Washington de que Pekín pueda utilizarlos para mejorar sus capacidades militares.

Parte de sus ingresos

Nvidia desarrolló el H20, una versión menos potente de sus unidades de procesamiento para IA, específicamente para exportar a China.

Ese plan se estancó cuando la administración Trump endureció los requisitos de licencias de exportación en abril.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, se reunió con Trump en la Casa Blanca la semana pasada y acordó entregar al gobierno federal una parte de sus ingresos, un acuerdo altamente inusual en el comercio internacional de tecnología, según informes del Financial Times, Bloomberg y The New York Times.

"Aunque no hemos enviado el H20 a China durante meses, esperamos que las reglas de control de exportación permitan a Estados Unidos competir en China y en todo el mundo", dijo un portavoz de Nvidia. La empresa no mencionó el 15% en su respuesta.

El portavoz de la compañía agregó: "Estados Unidos no puede repetir el caso del 5G y perder el liderazgo en telecomunicaciones". Además, sostuvo que Estados Unidos puede determinar "el estándar mundial" para la IA si puede competir.

Los inversionistas apuestan a que la IA transformará la economía global, y el mes pasado Nvidia, la compañía más valiosa del mundo y líder en diseño de chips de IA de alta gama, se convirtió en la primera compañía en alcanzar los 4 billones de dólares en valor de mercado.

La firma se ha visto envuelta en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que libran una feroz batalla por la hegemonía en la producción de los chips que impulsan la IA.

Restricciones desde el gobierno de Biden

Estados Unidos ha estado restringiendo qué chips puede exportar Nvidia a China, por motivos de seguridad nacional.

Después de la reunión de Huang con Trump, el Departamento de Comercio comenzó el viernes a otorgar licencias para la venta de chips, según informes de los medios.

AMD, con sede en Silicon Valley, también pagará el 15% de sus ingresos por las ventas en China de sus chips MI308, que anteriormente se le prohibió exportar al país, según medios estadounidenses.

AMD no respondió a las solicitudes de comentarios.

El anuncio se produce en medio de un cambio en la política arancelaria de Estados Unidos desde la asunción de Trump, que ha impuesto fuertes tarifas aduaneras a muchos socios.

Un arancel del 100% sobre muchas importaciones de semiconductores entró en vigor la semana pasada, con excepciones para las empresas tecnológicas que anuncien grandes inversiones en Estados Unidos.

"Nvidia y AMD aceptaron ceder al gobierno estadounidense 15% de sus ventas en China a cambio de las licencias para exportación, que valen oro", resumió Stephen Innes, analista de SPI AM.

FUENTE: Con información de AFP.

