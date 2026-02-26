Acciones de Nvidia caen más de 4% tras publicación de resultados

Las acciones del gigante estadounidense de chips, Nvidia , cayeron este jueves más de un 4% en la Bolsa de Nueva York , a pesar de resultados trimestrales que superaron las expectativas, en un contexto de preocupación por las altas valoraciones en el sector tecnológico.

En la tarde, los títulos de la compañía retrocedieron un 4,30%, situándose en 187,15 dólares, lo que representa una pérdida de aproximadamente 215.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

Nvidia reportó el miércoles resultados trimestrales que superaron con creces las previsiones de Wall Street, con ingresos récord de 68.100 millones de dólares, en momentos en que la demanda por sus chips para inteligencia artificial (IA) se mantiene insaciable.

La cifra, un 73% más alta que hace un año y por encima de los 65.700 millones de dólares que habían pronosticado los analistas, envió una fuerte señal de que la expansión tecnológica liderada por Nvidia y que sustenta el auge mundial de la IA sigue a pleno ritmo.

El beneficio neto del trimestre más que se duplicó desde el mismo periodo del año anterior hasta los 42.960 millones de dólares.

FUENTE: Con información con AFP.