jueves 26  de  febrero 2026
BOLSA

Acciones de Nvidia caen más de 4% tras publicación de resultados

En la tarde, los títulos de la compañía retrocedieron un 4,30%, situándose en 187,15 dólares, lo que representa una pérdida de aproximadamente 215.000 millones de dólares en capitalización bursátil

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las acciones del gigante estadounidense de chips, Nvidia, cayeron este jueves más de un 4% en la Bolsa de Nueva York, a pesar de resultados trimestrales que superaron las expectativas, en un contexto de preocupación por las altas valoraciones en el sector tecnológico.

En la tarde, los títulos de la compañía retrocedieron un 4,30%, situándose en 187,15 dólares, lo que representa una pérdida de aproximadamente 215.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

Lancha de guardacostas cubanos. 
Agresión mortal

Rubio afirma que EEUU responderá "en consecuencia" al ataque de Cuba a lancha; Florida abre investigación
En la foto, Juan Reinaldo Pérez Pardo,  presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Pedro Luis Lazo exlanzador y entrenador de pitcheo del equipo Cuba
DEPORTES

EEUU niega visa al presidente de la Federación Cubana y sacude al Clásico Mundial

Nvidia reportó el miércoles resultados trimestrales que superaron con creces las previsiones de Wall Street, con ingresos récord de 68.100 millones de dólares, en momentos en que la demanda por sus chips para inteligencia artificial (IA) se mantiene insaciable.

La cifra, un 73% más alta que hace un año y por encima de los 65.700 millones de dólares que habían pronosticado los analistas, envió una fuerte señal de que la expansión tecnológica liderada por Nvidia y que sustenta el auge mundial de la IA sigue a pleno ritmo.

El beneficio neto del trimestre más que se duplicó desde el mismo periodo del año anterior hasta los 42.960 millones de dólares.

FUENTE: Con información con AFP.

