viernes 27  de  febrero 2026
Tensiones

Trump afirma que aún no decide nada sobre Irán y que no está "entusiasmado" con las conversaciones

"No me complace que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos. Así que no estoy entusiasmado", declaró Trump a la prensa

El portaviones de la Marina de los Estados Unidos USS Gerald R. Ford parte de la Bahía de Souda en la isla de Creta el 26 de febrero de 2026.

El portaviones de la Marina de los Estados Unidos USS Gerald R. Ford parte de la Bahía de Souda en la isla de Creta el 26 de febrero de 2026.

AFP
El portaviones de la Marina de los Estados Unidos USS Gerald R. Ford.

El portaviones de la Marina de los Estados Unidos USS Gerald R. Ford.

AFP
El portaviones de la Marina de los Estados Unidos USS Gerald R. Ford.

El portaviones de la Marina de los Estados Unidos USS Gerald R. Ford.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo este viernes que Washington no está contento con cómo está negociando Irán a cuenta de su programa nuclear, pero admitió que aún no ha tomado "una decisión final" sobre si realizar o no un ataque sobre el país persa.

"No me complace que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos. Así que no estoy entusiasmado", declaró Trump a la prensa.

Lee además
El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir
ISRAEL

Netanyahu se reúne con su consejo de seguridad en medio de tensiones por posible ataque de EEUU a Irán
Este video, tomado el 13 de enero de 2026 a partir de imágenes UGC publicadas en redes sociales el 10 de enero de 2026, muestra enfrentamientos en Mashhad, en el noreste de Irán.  
RÉGIMEN

Irán amenaza a los estudiantes que no deben rebasar "límites" en las protestas

Un día después de que Estados Unidos e Irán mantuvieran conversaciones en Ginebra, Trump declaró que la república islámica "no está dispuesta a darnos lo que necesitamos. Así que no estoy entusiasmado"", según dijo a periodistas.

"Aún no hemos tomado una decisión final. No estamos precisamente contentos con la forma en la que han negociado", aseguró Trump antes de insistir en que Irán "no pueden tener armas nucleares".

¿Cambio de régimen?

Al ser preguntado sobre la posibilidad que Washington forzara un cambio de régimen en Teherán, Trump negó también que haya alguna decisión al respecto y afirmó que "podría o podría no haberlo".

"(Los iraníes) no están dispuestos a darnos lo que necesitamos. No me entusiasma", concluyó el presidente, que afirmó que hoy mismo habrá "conversaciones adicionales", aunque no precisó exactamente más detalles sobre esos intercambios.

Hoy mismo está previsto que el canciller de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, se reúna con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y otros funcionarios en Washington para tratar sobre las conversaciones con Irán, en las que ha mediado el sultanato.

EEUU e Irán mantuvieron ayer jueves en Ginebra una tercera ronda de negociaciones nucleares en las que Teherán consideró que se produjeron “buenos avances”, mientras que Washington apenas se ha pronunciado al respecto.

Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Cero de uranio

Washington está exigiendo enriquecimiento cero de uranio por parte de Irán y que limite el alcance de sus misiles, puntos a los que se niega Teherán, que solo acepta recortes en su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones.

Sin embargo, en medio de las negociaciones el portaviones USS Gerald R. Ford llega este viernes con su grupo de combate a la costa norte de Israel y se une al enorme despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, el mayor desde la guerra de 2003.

A ello se suma que el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, envió un mensaje a los trabajadores de la legación en el que les advierte que, si quieren salir del país, lo "hagan HOY" ante un posible inicio de un conflicto en la zona.

Trump quiso recordar hoy que operativos que él ha ordenado contra Irán se han desarrollado a la perfección, como el que mató al general Qasem Soleimani en 2020 o la operación Martillo de Medianoche, que atacó instalaciones nucleares del país persa el pasado junio, y aseguró que quiere mantener esa tasa de éxito.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU aconseja evacuar personal de Israel en medio de tensión con Irán

Trump ordena a agencias federales dejar de inmediato de usar Anthropic

Trump y Jinping, legisladores del mundo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
VENEZUELA

Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
ALIADOS

México retoma el envío de petróleo hacia Cuba

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Política

Trump dice que EEUU estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

Decenas de exiliados cubanos y miembros de organizaciones pro libertad en Cuba participaron en la vigilia.
EXILIO CUBANO

Vigilia en Miami honra a fallecidos y sobrevivientes en lancha de Florida atacada en costas cubanas

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Política

Trump dice que EEUU estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

Por Leonardo Morales
El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.
INVESTIACIóN/CONGRESO

Bill Clinton declara que "no sabía de los delitos de Epstein"

Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

Vista parcial de pleno bicameral durante un discurso del gobernador Ron DeSantis en el Congreso de Florida.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Florida avanza ley para frenar alza eléctrica por grandes centros de datos de inteligencia artificial

El estudio analiza millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com
TENDENCIA

Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026