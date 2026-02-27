viernes 27  de  febrero 2026
Trump ordena a agencias federales dejar de inmediato de usar Anthropic

"Ordeno a TODAS las agencias federales del Gobierno de Estados Unidos que CESE INMEDIATAMENTE todo uso de la tecnología de Anthropic, escribió el mandatario en su red Truth Social

El presidente ejecutivo y co-fundador de Anthropic, Dario Amodei.

FABRICE COFFRINI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, ordenó este viernes a las agencias federales dejar de usar la tecnología de Anthropic, después de que la empresa se negara a ceder el uso completo de su modelo de inteligencia artificial (IA) Claude al Departamento de Guerra.

"Ordeno a TODAS las agencias federales del Gobierno de Estados Unidos que CESE INMEDIATAMENTE todo uso de la tecnología de Anthropic. ¡No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El conglomerado estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció semanas atrás que prevé invertir 50.000 millones de dólares para construir centros de datos en asociación con la empresa británica Fluidstack.

La iniciativa, que implicará la construcción de centros de datos inicialmente en Texas y Nueva York, representa una nueva de las importantes inversiones de los grandes actores de la IA para afrontar la aceleración de esta tecnología y la demanda que genera entre particulares y empresas.

Anthropic, creadora del chatbot Claude, fue fundada en 2021 por antiguos empleados de OpenAI.

FUENTE: Con información de AFP.

