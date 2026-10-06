Paramount Skydance completó el martes la adquisición de Warner Bros Discovery por 110.000 millones de dólares, una operación que fusiona a dos de los estudios más emblemáticos de Hollywood en un gigante mediático de televisión, noticias y cine.

Ahora la enorme corporación estará bajo el control de David Ellison, el hijo de Larry Ellison, fundador de Oracle y figura muy cercana al presidente estadounidense Donald J. Trump.

Giro histórico en Hollywood

El nacimiento de la corporación representa un giro histórico en la industria y ahora compite en valor de mercado contra Netflix y The Walt Disney Company.

La colosal fusión unifica a dos de los estudios más icónicos y emblemáticos de Hollywood bajo la nueva entidad corporativa denominada Skydance y crea uno de los imperios de entretenimiento y noticias más grandes del mundo, que incluyen canales como CBS, CNN, HBO, TNT, TBS, Nickelodeon y Discovery.

La compañía resultante, rebautizada como Skydance, reúne a los estudios de cine Paramount y Warner Bros, las cadenas de noticias CBS News y CNN, y las televisoras HBO y CBS.

Ellison planea fusionar con el tiempo las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max, que se perfila de forma tentativa con el nombre de Paramount Max.

"Hoy es un día histórico, no solo para Skydance sino para toda nuestra industria", declaró Ellison, cuyo padre, el multimillonario Larry Ellison, fundador de Oracle, es cercano al presidente estadounidense Donald Trump.

Cotización en Bolsa

Skydance empezó a cotizar el martes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "SKYD", mientras que los accionistas de Warner Bros Discovery recibirán alrededor de 31 dólares por acción en efectivo.

La operación se cerró menos de una semana después de que un juez federal en California aprobara un acuerdo entre Paramount y 12 estados de Estados Unidos que habían presentado una demanda para bloquear la transacción por motivos antimonopolio.

Paramount ganó en febrero una guerra de ofertas contra Netflix por Warner Bros Discovery, y la administración Trump aprobó en junio el acuerdo, una de las mayores fusiones mediáticas de la historia, sin exigir cambios en su modelo de negocio.

Skydance, que tendrá cerca de 70.000 millones de dólares de ingresos anuales, señaló que apunta a más de 6.000 millones de dólares en ahorros de costos en un plazo de tres años.

Ellison será presidente y director ejecutivo, mientras que el exdirector de Mattel, Ynon Kreiz, ejercerá como codirector ejecutivo encargado de las operaciones diarias y de integrar las dos empresas.

El acuerdo contó con el respaldo de 47.000 millones de dólares en nuevo capital liderado por la familia Ellison, la firma de capital privado RedBird Capital y los fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi.

Larry Ellison aportó financiación clave y una garantía para los prestamistas que respaldan la operación. La familia Ellison posee la mayor participación de acciones en Skydance.

La oposición de la izquierda

Los opositores al acuerdo en la industria cinematográfica han dicho que la empresa resultante recortará puestos de trabajo en Hollywood y reducirá la producción anual de películas, mientras que grupos de medios informativos señalaron el riesgo de que la independencia de CNN se vea comprometida.

No existe una compra de este tipo que no implique reajustes importantes internos con un cambio de dueño, así que las preocupaciones de la izquierda y los empleados son justificadas, pero sin nada qué hacer ante un camino totalmente lógico en un sistema capitalista de libre empresa.

A pesar de lo anterior, el fallo sobre la demanda antimonopolio incluye salvaguardas como un consejo destinado a proteger la presunta "independencia" editorial de CNN, con la que no cuenta desde hace décadas cuando decidió matar la imparcialidad y convertirse en una televisora de progaganda mediática para promover el wokismo, el globalismo y el progresismo (socialismo) en contra de los intereses de los gobiernos republicanos de EEUU y del capitalismo occidental.

CNN se convirtió en un centro portavoz de la expansión de China y los regímenes comunistas de todas sus acciones a pesar del daño a la seguridad nacional de EEUU y al Hemisferio Occidental, donde su influencia antiamericana en la región llegó al punto de obligar al presidente Trump y a los secretarios de Estado y de Defensa a emprender acciones puntuales para contrarrestar las ambiciones del régimen comunista chino.

CNN y otras grandes cadenas, alineadas a la ultraizquierda, se han encargado de tergiversar informaciones acerca del presidente Trump y sus dos mandatos presidenciale en coberturas dedicadas únicamente a resaltar lo negativo de su gestión y su gabinete de trabajo.

FUENTE: Con información de AFP y EFE.