martes 6  de  octubre 2026
FUSIóN HISTóRICA

Paramount compra a Warner Bross y se convierte en gigante de cine y televisión en el mundo

La compra de Warnes Bros Discovery por parte de Paramount Skydance da un giro histórico al mundo mediático en EEUU porque incluye a las cadenas de noticias CNN y CBS News

Logo de Paramount, el gigante del entretenimiento y ahora de noticias Paramount.

Logo de Paramount, el gigante del entretenimiento y ahora de noticias Paramount.

PATRICK T. FALLON/ AFP
Por Leonardo Morales

Paramount Skydance completó el martes la adquisición de Warner Bros Discovery por 110.000 millones de dólares, una operación que fusiona a dos de los estudios más emblemáticos de Hollywood en un gigante mediático de televisión, noticias y cine.

Ahora la enorme corporación estará bajo el control de David Ellison, el hijo de Larry Ellison, fundador de Oracle y figura muy cercana al presidente estadounidense Donald J. Trump.

Lee además
Lote de autos fabricados por el gigante automotriz estadounidense General Motors.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Trump rescata del "gran fiasco" a los fabricantes de vehículos en EEUU
Imagen del Kremlin y detrás edificios del Centro Internacional de Negocios de Moscú.
ALERTA

Trump: "EEUU está listo para ayudar a Rusia tras confirmarse infección en laboratorio"

Giro histórico en Hollywood

El nacimiento de la corporación representa un giro histórico en la industria y ahora compite en valor de mercado contra Netflix y The Walt Disney Company.

La colosal fusión unifica a dos de los estudios más icónicos y emblemáticos de Hollywood bajo la nueva entidad corporativa denominada Skydance y crea uno de los imperios de entretenimiento y noticias más grandes del mundo, que incluyen canales como CBS, CNN, HBO, TNT, TBS, Nickelodeon y Discovery.

La compañía resultante, rebautizada como Skydance, reúne a los estudios de cine Paramount y Warner Bros, las cadenas de noticias CBS News y CNN, y las televisoras HBO y CBS.

Ellison planea fusionar con el tiempo las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max, que se perfila de forma tentativa con el nombre de Paramount Max.

"Hoy es un día histórico, no solo para Skydance sino para toda nuestra industria", declaró Ellison, cuyo padre, el multimillonario Larry Ellison, fundador de Oracle, es cercano al presidente estadounidense Donald Trump.

Cotización en Bolsa

Skydance empezó a cotizar el martes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "SKYD", mientras que los accionistas de Warner Bros Discovery recibirán alrededor de 31 dólares por acción en efectivo.

La operación se cerró menos de una semana después de que un juez federal en California aprobara un acuerdo entre Paramount y 12 estados de Estados Unidos que habían presentado una demanda para bloquear la transacción por motivos antimonopolio.

Paramount ganó en febrero una guerra de ofertas contra Netflix por Warner Bros Discovery, y la administración Trump aprobó en junio el acuerdo, una de las mayores fusiones mediáticas de la historia, sin exigir cambios en su modelo de negocio.

Skydance, que tendrá cerca de 70.000 millones de dólares de ingresos anuales, señaló que apunta a más de 6.000 millones de dólares en ahorros de costos en un plazo de tres años.

Ellison será presidente y director ejecutivo, mientras que el exdirector de Mattel, Ynon Kreiz, ejercerá como codirector ejecutivo encargado de las operaciones diarias y de integrar las dos empresas.

El acuerdo contó con el respaldo de 47.000 millones de dólares en nuevo capital liderado por la familia Ellison, la firma de capital privado RedBird Capital y los fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi.

Larry Ellison aportó financiación clave y una garantía para los prestamistas que respaldan la operación. La familia Ellison posee la mayor participación de acciones en Skydance.

La oposición de la izquierda

Los opositores al acuerdo en la industria cinematográfica han dicho que la empresa resultante recortará puestos de trabajo en Hollywood y reducirá la producción anual de películas, mientras que grupos de medios informativos señalaron el riesgo de que la independencia de CNN se vea comprometida.

No existe una compra de este tipo que no implique reajustes importantes internos con un cambio de dueño, así que las preocupaciones de la izquierda y los empleados son justificadas, pero sin nada qué hacer ante un camino totalmente lógico en un sistema capitalista de libre empresa.

A pesar de lo anterior, el fallo sobre la demanda antimonopolio incluye salvaguardas como un consejo destinado a proteger la presunta "independencia" editorial de CNN, con la que no cuenta desde hace décadas cuando decidió matar la imparcialidad y convertirse en una televisora de progaganda mediática para promover el wokismo, el globalismo y el progresismo (socialismo) en contra de los intereses de los gobiernos republicanos de EEUU y del capitalismo occidental.

CNN se convirtió en un centro portavoz de la expansión de China y los regímenes comunistas de todas sus acciones a pesar del daño a la seguridad nacional de EEUU y al Hemisferio Occidental, donde su influencia antiamericana en la región llegó al punto de obligar al presidente Trump y a los secretarios de Estado y de Defensa a emprender acciones puntuales para contrarrestar las ambiciones del régimen comunista chino.

CNN y otras grandes cadenas, alineadas a la ultraizquierda, se han encargado de tergiversar informaciones acerca del presidente Trump y sus dos mandatos presidenciale en coberturas dedicadas únicamente a resaltar lo negativo de su gestión y su gabinete de trabajo.

FUENTE: Con información de AFP y EFE.

Temas
Te puede interesar

Trump confirma la retirada de los bombarderos B-1 del Reino Unido por una amenaza

Justicia ratifica compra de Warner Bros y nace gigante del cine y la televisión en EEUU

Corte Suprema de EEUU podría definir el fin de demandas por clima contra petroleras

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del Kremlin y detrás edificios del Centro Internacional de Negocios de Moscú.
ALERTA

Trump: "EEUU está listo para ayudar a Rusia tras confirmarse infección en laboratorio"

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
Amenazas

Alerta en América Latina: EEUU y otros nueve países denuncian "planes letales" de Irán

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas.
MIGRACIÓN

Gobierno de EEUU compra tres centros de detención para migrantes en California

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en la madrugada del martes 6 de octubre de 2026.
TORMENTA A LA VISTA

Vigilancia en el Golfo ante posible formación de una depresión tropical

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación en la Casa Blanca antes de partir en el Marine One.
Política

Trump afirma que "todo saldrá bien" al ser preguntado por el regreso de Machado a Venezuela

Te puede interesar

Logo de Paramount, el gigante del entretenimiento y ahora de noticias Paramount.
FUSIóN HISTóRICA

Paramount compra a Warner Bross y se convierte en gigante de cine y televisión en el mundo

Por Leonardo Morales
El mosquito Aedes aegypti transmiten el virus del dengue en Tampa, Florida.
SALUD

Dengue en Tampa: Florida supera los 250 contagios locales

Edimari Hernández Chacón falleció este sábado en Chicago, tras ser apuñaleada por la espalda por una mujer que no la conocía.
INFANTICIDIO

Padre de la niña asesinada en Chicago pide a EEUU y a Venezuela que se haga justicia

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en la madrugada del martes 6 de octubre de 2026.
TORMENTA A LA VISTA

Vigilancia en el Golfo ante posible formación de una depresión tropical

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
Alerta

Marco Rubio exige que Rusia comparta información sobre el presunto caso de peste