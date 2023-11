Precio del dólar hoy, 14 de noviembre

En Reino Unido, la moneda americana se tasó en 1,22 libras esterlinas, con ligeros movimientos, al igual que la jornada anterior, lo que demuestra que la moneda británica se mantiene "en su reino".

La divisa en Japón experimentó un leve retroceso a 150,87 frente a 151,54 yenes de la cotización anterior con una variación de 0,5%. Esta moneda asiática, Junto con el dólar, el euro y la libra esterlina, se encuentra en un puesto privilegiado en la canasta de opciones del mercado de divisas especialmente, desde que se inició la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre.

Cotización del dólar en México

Tras otra jornada sin que se cumplan las señales de una devaluación más sistemática el peso mexicano sigue aferrado al piso de las 17 unidades, al que regresó hace algunos días, tal como estimaban las distintas plazas cambiarias. Incluso algunos bancos ya lo han regresado en sus transacciones al mínimo de los 16,92 enteros.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) de México fijó para este lunes una cotización en 17,74 pesos el valor del dólar, pero el mercado se resistió y no pudo alcanzar ese objetivo oficial de devaluación. Es por eso que el ente emisor proyectó para hoy martes una cotización de 17,61 pesos, pero al parecer el mercado sigue ignorando esa señal de deslizamiento cambiario. Se está a la espera para consolidar lecturas de reportes macroeconómicos de EEUU y Europa.

En la nación azteca el Banco Central marca la pauta de la cotización y este se mueve durante el día en la compra-venta de los bancos, cuyo valor promedio el ente emisor fija su referencial para el día siguiente. Los distintas entidades financieras cotizaban hoy desde 17,90 a 16,92 pesos. En la primera tanda de la jornada los agentes económicos se alejaban del objetivo del DOF de 17, 61 a 17,39 pesos, registrándose una apreciación de 1,26%.

Argentina en la mira

El dólar en Argentina está congelado en $365 desde agosto de 2023. Un cambio en esa política tras el balotaje del 19 de noviembre será inevitable y eso es esperado por el mercado. Sobre si habrá una devaluación de golpe o no, los analistas señalan que la variación será sobre el valor de un dólar que no es real. Se discute sobre un referencial que no existe para la mayoría. Así que muchos hacen sus apuestas de cómo será ese “sinceramiento cambiario”, porque la economía se maneja, en gran medida con la tasa blue. Hay diferentes alternativas oficiales para obtener divisas, pero son limitadas y escasas.

Son pocos los que tienen acceso a esta baja cotización por lo que la pauta la fija fundamentalmente el dólar blue que se coloca ahora 151% mayor que la tasa oficial al caer a 925 pesos que se mantuvo estable este martes. Ante las expectativas electorales hay un comportamiento errático cuya cotización hace unas semanas alcanzó valores superiores a los 1.100. Esa ligera caída del dólar blue se debe fundamentalmente a la creencia de que la gente podrá comprar divisas libres no al precio oficial, pero tampoco al tope del mercado paralelo.

Divisa en Venezuela, Colombia y Cuba

En Venezuela, la divisa registró este lunes un ligero retroceso de 0,16% al pasar de 35,37 bolívares a 35,31 bolívares. El régimen aseveró que el 2023 “está cerrando como el año de mayor estabilidad cambiaria, donde el paralelo no ha gobernado la economía”, como si ocurrió en otros años.

La divisa en el mercado paralelo cerró con un promedio de 37 bolívares frente a los 37,11 ( 0, 2% menos ) de la última cotización, una brecha, entre el referencial del Banco Central de Venezuela y el paralelo, que se ha mantenido por varias semanas. En la jornada matutina esta cotización había cerrado en 37,16% un avance de 0,13%.

Por su parte, la tasa representativa del mercado de divisas colombiano se ubicó por segundo día consecutivo en 4.037 pesos, según reportó el Banco de la República. El promedio móvil de 20 días se ubica en 4.149,27 pesos. El tipo de cambio se apreció hasta la primera semana de noviembre en 16,85% ante el dólar.

La inflación anualizada hasta octubre 2023 se ubica en 10,48%, según el Banco de la República, lo que se aleja de la meta oficial (3%) pero también de las expectativas del mercado que apostaban por un mayor deslizamiento en el nivel de los precios en el país suramericano.

Por último, a partir del 18 de marzo de 2005, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Cuba fijó la tasa de cambio en 24 pesos cubanos (CUP), fecha en la cual dejó de tener alguna referencia el CUC (peso cubano convertible) en las instancias oficiales, cuyo valor era igual a un dólar y que fue creado durante el "período especial" de la Isla en la década de los 90. El llamado mercado paralelo o negro tiene un valor 10 veces mayor y se mantuvo en el nivel de los 260 pesos cubanos.

FUENTE: FUENTE: Con información de los distintos bancos centrales de las regiones mencionadas y mercados cambiarios con estructuras paralelas.