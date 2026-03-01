Corte Suprema sube la tensión sobre política arancelaria de Trump

El presidente Donald J. Trump saluda a jueces de la Corte Suprema durante el discurso del Estado de la Unión.

La política arancelaria del presidente Donald J. Trump recobró trascendencia mediática, después del dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Algunos aliados mostraron su embullo, aunque con cautela, porque creen que podría ser el final para la imposición de gravámenes extraordinarios a socios comerciales; otros revelaron su asombro por la sentencia sobre una política económica justa (recíproca) para EEUU , que puso ahora en un limbo el dinero recaudado por los nuevos impuestos aduaneros de la actual administración, en medio de una transformación histórica del comercio mundial y la economía norteamericana.

El mandatario emprendió el rompimiento del camino abrupto, burocrático y tradicional durante décadas basado en el consumo para impulsar otra vez la industria estadounidense, sus producciones nacionales y exportaciones, como parte de su geoestrategia y geopolítica dentro y fuera de EEUU.

El objetivo central: disminuir al máximo la dependencia de China y de fabricantes externos, una crisis que explotó durante la pandemia de COVID-19.

Trump calificó la sentencia de “influenciada por gobiernos, instituciones y organizaciones internacionales de comercio”.

La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 "no autoriza al Presidente a imponer aranceles generales" sin una situación de crisis.

También, se incluyen las decisiones del mandatario de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil y la India como respuesta por el enjuiciamiento político a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso por parte de Nueva Delhi, respectivamente.

Poder presidencial

La decisión del Máximo Tribunal se refiere a los derechos de aduana presentados como "recíprocos", pero no a los aplicados de forma específica a la industria automotriz, el acero, el aluminio y algunos otros productos como los “chips” (semiconductores) considerados vitales para la seguridad nacional del país.

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios como México, Canadá y China a causa del incremento sustancial del narcotráfico y la inmigración descontrolada.

Trump también utilizó la IEEPA para lograr la paz en 2025 en países en guerras históricas, ocho largos conflictos internacionales; por ejemplo, el de Tailandia-Camboya; India-Pakistán; Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán, entre otros.

En respuesta, Trump aseveró: "Puedo usar Licencias para hacer cosas muy provechosas en favor de EEUU, especialmente con aquellos que nos han ESTADO ESTAFANDO durante muchas décadas".

El mandatario también advirtió de aumentos en los aranceles a las importaciones procedentes de países que decidan "jugar" con los impuestos aduaneros.

"Cualquier país que quiera 'jugar' con la decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han 'estafado' a EEUU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco", publicó Trump en su red Truth Social.

El juez Thomas

Y agregó que el fallo contra su política comercial anunciado por la Corte Suprema, en realidad, le otorga más poderes, además de confirmar los que tiene en la Presidencia.

En declaraciones por escrito el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, uno de los tres que refutaron la sentencia, expuso: "Ni el texto estatuario ni la Constitución fundamentan un fallo de este tipo contra el Presidente”.

"El Congreso autorizó al Presidente a regular la importación. Durante la historia del país se ha entendido que la autoridad para [regular la importación] incluye la autoridad por parte del Presidente para imponer aranceles a las importaciones”.

"El significado de esta frase está fuera de toda duda posible cuando el Congreso promulgó esta ley, poco después de los muy publicitados aranceles a las importaciones del presidente Nixon fueran confirmados en base a un lenguaje idéntico”, señaló el alto magistrado.

Y continuó: "Por lo tanto, la ley en la que se basó el Presidente lo autorizó a imponer los aranceles. Dado que la Constitución asigna al Congreso muchas facultades que no implican la doctrina de no delegación, el Congreso puede delegar el ejercicio de muchas facultades al Presidente. Y el Congreso lo ha hecho repetidamente desde su fundación, [con la bendición de esta Corte]”, concluyó Thomas, quien ya ha sido víctima de ataques de los demócratas radicales para empañar su reputación.

"Ahora se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que la Corte rechazó de forma equivocada", expresó el jefe de la Casa Blanca en una conferencia de prensa. Sin dar detalles, manifestó que estas opciones también aportarán mucho dinero.

Nuevo arancel global del 15%

Horas más tarde, Trump firmó un decreto en el que imponía por 150 días un arancel global del 15%, que para su extensión [supuestamente] debe ir a votación en el Congreso en Washington.

Como es de suponer, los senadores demócratas -avocados sólo a obstaculizar el trabajo del presidente Trump y oponerse a casi todo lo que promueve, advirtieron que bloquearán cualquier intento de extender la nueva tasa global del 15%.

"Los demócratas del Senado seguirán luchando contra el impuesto arancelario de Trump y bloquearán cualquier intento de extender estos aranceles perjudiciales cuando expiren este verano. No consentiremos que se agrave la devastación económica propiciada por Trump", declaró el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, cuya agenda radical representa la guerra abierta contra toda propuesta que impulsen los republicanos.

Schumer, además, intenta ganarse la simpatía con los socialistas dentro del Congreso en busca de apoyo para mantener su cargo. Ha sido criticado por los extremistas de muy complaciente con los republicanos; y asume ahora una posición mucho intransigente que antes.

El inquilino de la Casa Blanca respondió: "Como Presidente, no tengo que acudir al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles", aseguró Trump en su red Truth Social.

La nueva tasa, aplicada bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, entró en vigor el 24 de febrero. Después de ese plazo de tiempo, requiere el respaldo en el Congreso federal para ser renovada.

"Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel aduanero mundial del 15% aplicable a todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato", escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Acuerdos comerciales siguen vigentes

Trump aclaró que la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos siguen siendo válidos.

"El acuerdo con India -por ejemplo- sigue siendo válido", expresó a periodistas.

"Todos los acuerdos" siguen vigentes, "simplemente lo haremos de otra manera", añadió el mandatario.

Durante su discurso del Estado de la Unión, el líder republicano puntualizó que 22 premios Nobel de Economía se equivocaron sobre la efectividad de su política arancelaria y ofreció datos contundentes del vertiginoso avance de la economía estadounidense, después de heredar los desastrosos resultados por las fallidas medidas del gobierno de Joe Biden en cuatro años de la peor inflación en la historia moderna de EEUU.

Estados Unidos, Canadá y México deben ultimar la renegociación de su tratado de libre comercio T-MEC en julio de este año.

El acuerdo comercial, denominado originalmente TLCAN y que está vigente desde 1994, ha sido objeto de enormes tensiones a causa de la política arancelaria del magnate republicano.

La Unión Europa también negoció con Washington un acuerdo provisional para evitar la respuesta de EEUU a los aranceles que durante décadas impone ese bloque a los productos estadounidenses.

Cautela ante el fallo

Por eso, los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron con interés, pero con cautela, el [revés parcial] infligido a una parte de la política arancelaria de la Casa Blanca.

Seis jueces de la Corte Suprema en Washington consideraron que la Casa Blanca no aplicó de forma correcta algunos de los aranceles que impuso a socios comerciales.

La anulación de estos aranceles probablemente reducirá la tasa arancelaria media del 16,8% a alrededor del 9,5%, dijo Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, antes del fallo.

Pero esto podría resultar temporal, ya que el gobierno posee otras vías para volver a imponer amplios derechos de aduana, añadió.

El Presidente comenzó a utilizar los gravámenes durante su primer mandato (2017-2021) como una palanca de presión y negociación, como mismo hacen todos los países que le imponen aranceles a EEUU.

Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump no impuso de forma correcta gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno federal.

El posible caos por los reembolsos

Tres jueces conservadores, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron de la sentencia y advirtieron de las consecuencias inmediatas.

Uno de los temas que se queda el aire es el referido a si Washington tendrá que devolver casi 200.000 millones de dólares recaudados por el cobro de estos aranceles recíprocos o generales, un tema que ni los jueces que respaldaron el fallo abordaron ni supieron explicar en su informe final.

Los jueces no abordaron en qué medida los importadores que habían demandado al gobierno federal pueden recibir reembolsos.

El juez Brett Kavanaugh advirtió que este proceso podría causar un gran "desbarajuste".

Trump había prometido estudiar incluso una repartición de parte de esos ingresos arancelarios entre los estadounidenses.

Con su plataforma "América First" (EEUU Primero), Trump defiendió su estrategia y agregó que no hubo errores ni precipitación al utilizar los aranceles como arma para defender el derecho de EEUU y la seguridad nacional de los estadounidenses.

El error ha sido de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos "políticamente correctos", aseveró.

