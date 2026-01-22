Presidente de Chase aumenta polémica sobre los intereses de tarjetas de crédito

El CEO de JPMorgan Chase , Jamie Dimon , abogó el miércoles por una prueba del límite del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito propuesto por el presidente Donald Trump en dos estados de EEUU: Vermont y Massachusetts.

Dimon, durante su participación en un panel en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, respondió a una pregunta sobre la orden de Trump a los bancos para que limitaran voluntariamente sus tasas de interés durante un año. El presidente había pedido que las tasas más bajas entraran en vigor el martes.

Varias grandes compañías emisoras de tarjetas de crédito contactadas por CNBC el martes dijeron que no habían realizado ningún cambio en sus tasas de interés, pero todas se negaron a ser identificadas como desafiando la propuesta de Trump.

"Sería un desastre económico", dijo Dimon el miércoles. "En el peor de los casos, habría una reducción drástica del negocio de las tarjetas de crédito" para el 80% de los estadounidenses, afirmó.

"Una gran idea"

En las teleconferencias de resultados de la semana pasada y en conversaciones privadas, los bancos se han opuesto a la orden de Trump de este mes de renunciar voluntariamente a miles de millones de dólares en ingresos.

Su principal argumento, que el control de precios resultaría en que los prestamistas cancelaran las cuentas de muchos clientes de tarjetas, ha tenido eco en varios legisladores republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. La mayoría de los analistas bancarios creen que Trump necesitaría una ley para implementar un límite nacional a las tasas de las tarjetas.

Dimon dijo entonces que tenía una "gran idea" para ayudar a calmar el desacuerdo sobre el límite propuesto para las tarjetas, sugiriendo que el gobierno estadounidense impusiera el control de precios a los estadounidenses en solo dos estados.

Vermont y Massachusetts son los estados de origen de los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, respectivamente, quienes apoyan un proyecto de ley que limita las tasas de las tarjetas al 10% durante cinco años. Dimon no mencionó a los legisladores por su nombre el miércoles.

El gobierno estadounidense "debería obligar a todos los bancos a hacerlo en dos estados, Vermont y Massachusetts, y ver qué sucede", dijo Dimon, provocando risas entre el público.

Dimon dijo que "la izquierda" y las personas que defienden el control de precios "aprenderán una verdadera lección, y quienes más sufrirán no serán las compañías de tarjetas de crédito", dijo.

Los afectados

"Serán los restaurantes, los minoristas, las compañías de viajes, las escuelas, los municipios, porque la gente no podrá pagar sus facturas de agua", concluyó. “Sería algo digno de ver.”

La oficina de Sanders no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Warren emitió un comunicado que decía, en parte: “Es 21 de enero y, como era de esperar, los grandes bancos no han impuesto ningún límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito”, dijo Warren. “Pero Jamie Dimon y las personas más ricas del mundo viajaron en sus jets privados a una estación de esquí en Suiza para quejarse de que una medida bipartidista para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito destruiría la vida tal como la conocemos… Es hora de aprobar una ley y solucionar esto.”

Dimon añadió que JPMorgan planeaba presentar a la administración Trump su análisis sobre lo que sucedería con un límite nacional a las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

“Creo que está mal que el gobierno intervenga de forma tan extensa en la fijación de precios, pero tengo que lidiar con la realidad que me toca”, dijo Dimon.

FUENTE: Con información de AFP.