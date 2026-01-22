Trump demanda a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo por $5.000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, demandó a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo, Jamie Dimon .

El líder republicano, víctima de un acoso y persecución política sin precedentes antes de llegar a la Presidencia, alega que se le "desbancarizó" injustamente por motivos políticos , según un comunicado judicial.

El banco más grande de Estados Unidos recibió las advertencias del jefe de la Casa Blanca en noviembre, cuando Trump pidió que se investigue a la entidad por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En un documento de 26 páginas, Trump exige a JP Morgan Chase unos 5.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios en una querella civil presentada ante un tribunal estatal de Florida, según informan medios estadounidenses.

El mandatario afirma que la compañía lo "excluyó del sistema bancario" al cerrar sus cuentas en 2021 e incluirlo en una lista negra.

“Los demandantes confían en que la decisión unilateral de JPMC se debió a motivaciones políticas y sociales, y a las creencias infundadas y de corte 'progresista' de JPMC de que necesitaba distanciarse del presidente Trump y de sus opiniones políticas conservadoras”, afirma la demanda.

“En esencia, JPMC cerró las cuentas de los demandantes porque creyó que la coyuntura política del momento favorecía dicha acción”, continúa el documento.

Trump y los republicanos han acusado durante mucho tiempo a los grandes bancos de discriminar a los conservadores.

FUENTE: Con información de AFP.