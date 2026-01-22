jueves 22  de  enero 2026
Enviado de Trump dice que sólo queda un punto por resolver en negociaciones sobre Ucrania

Las conversaciones se producen mientras los ataques rusos la semana pasada han dejado a la mayor parte de Kiev sin electricidad

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

JIM WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania han tenido "muchos avances" y sólo queda un punto por resolver entre Kiev y Moscú, aseveró este jueves el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, antes de viajar a Rusia.

"Creo que lo hemos reducido a un solo punto, y hemos debatido distintas versiones de ese asunto, lo que significa que tiene solución. Así que, si ambas partes quieren resolverlo, lo resolveremos", afirmó Witkoff en el Foro Económico Mundial de Davos, donde este mismo jueves deben reunirse el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski.
El emisario especial estadounidense, que viajará este jueves a Moscú junto al yerno de Trump, Jared Kushner, no dio más detalles.

Witkoff indicó que ambos no pasarán la noche en la capital rusa y que volarán directamente a Abu Dabi, donde las conversaciones continuarán en el marco de grupos de trabajo "de ejército a ejército".

El gobierno ruso había anunciado previamente que el presidente Vladimir Putin recibiría a Witkoff durante la visita.

A su vez, Zelenski va camino de Davos, donde debe mantener una reunión con Trump este jueves.

Trump reiteró el miércoles en Davos su convicción de que Putin y Zelenski están cerca de un acuerdo.

"Creo que están en un punto en el que pueden reunirse y cerrar un acuerdo. Y si no lo hacen, son estúpidos. Y eso sirve para ambos", expresó el mandatario estadounidense.

Las conversaciones se producen mientras los ataques rusos la semana pasada han dejado a la mayor parte de Kiev sin electricidad, con los habitantes de 4,000 edificios sin calefacción a temperaturas bajo cero.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra, pero dijo que Ucrania aún necesita ayuda militar, por los incesantes ataques rusos con drones y misiles.

FUENTE: Con informacion de AFP

