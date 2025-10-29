Wall Street abre en alza antes de la decisión de la Fed

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa índices del día.

Wall Street abrió al alza el miércoles, horas antes de una muy posible baja de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense ( Fed ), y en una jornada en que Nvidia se convirtió en la primera empresa en superar el umbral de 5 billones de dólares de capitalización bursátil.

En los primeros intercambios el Dow Jones subía 0,29%, el índice Nasdaq +0,67% y el índice ampliado S&P 500 +0,27%.

GIRA POR ASIA Primera ministra y Trump prometen una "nueva edad de oro" entre EEUU y Japón

tecnología Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil

La Bolsa de Nueva York cerró el martes por tercera jornada consecutiva en niveles récord, impulsada por la confianza del mercado en los resultados de los gigantes tecnológicos.

Wall Street festeja impulso de tecnológicas

El Dow Jones subió 0,34% a 47.706,37 puntos, el Nasdaq ganó 0,80%, a 23.827,49 puntos y el S&P 500 avanzó un 0,23% a 6.890,88 puntos.

"La dinámica positiva continúa", resumió Angelo Kourkafas, de Edward Jones, en declaraciones a la AFP.

Los analistas esperan desde hace varias semanas que la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) reduzca sus tasas en un cuarto de punto tras su reunión del miércoles.

Los inversores también esperan conocer los resultados financieros de varios gigantes del sector tecnológico: Microsoft, Alphabet (Google) y Meta (Facebook, Instagram) el miércoles después del cierre, y luego Apple y Amazon el jueves por la noche.

"Buenos resultados de las grandes empresas tecnológicas, junto con previsiones optimistas en el ámbito de la inteligencia artificial, también ayudarían a los inversores a anticipar desde ahora el crecimiento del próximo año", señaló Torres.

FUENTE: Con información de AFP.