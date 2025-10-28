martes 28  de  octubre 2025
Reserva Federal podría hacer otra reducción de tasas de interés

La Fed o Banco Central comenzó su reunión mensual con un debate central sobre las tasas de interés

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) comenzó este martes a debatir sobre la tasas de interés pese a la ausencia de indicadores económicos por la parálisis presupuestaria en el país.

El banco central tiene un mandato del Congreso para actuar de forma independiente en el combate de la inflación y del desempleo, principalmente mediante el aumento, la reducción o el mantenimiento de sus tasas de interés de referencia.

La reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) "comenzó en la mañana como estaba previsto", indicó a la prensa un portavoz de la institución. La decisión se dará a conocer el miércoles a las 2:00 de la tarde.

Está previsto que se apruebe una reducción de un cuarto de punto, para situar las tasas de referencia en un rango entre el 3,75% y el 4%. Sería el segundo recorte del año.

El secuestro presupuestario de los demócratas

El proceso comenzó en la reunión anterior, en septiembre, para dar un respiro a una economía cuyo mercado laboral muestra signos de debilidad.

Algunos son favorables a un recorte más pronunciado, pero a pequeños pasos, como es costumbre. Otros parecen reacios a la idea de reducir las tasas de interés cuando la inflación se encuentra controlada y los precios de la energía tienden a la baja. En estos momentos rondan o por debajo de los 60 dólares el barril.

La parálisis presupuestaria ("shutdown") en Estados Unidos creada por un puñado de senadores radicales demócratas ha suspendido desde el 1ro de octubre la recopilación y publicación de datos oficiales.

En cuanto al seguimiento de la inflación, el índice IPC se comunicó con retraso la semana pasada, pero el indicador preferido de la Fed, el PCE, probablemente no se publicará a finales de semana como está previsto.

FUENTE: Con información de AFP.

