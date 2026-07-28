Trump y Netanyahu califican de "positivo" su encuentro, el primero desde que inició la guerra en Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (centro-derecha), se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 28 de julio de 2026.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (centro-derecha), reuniéndose con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington DC, el 28 de julio de 2026.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 28 de julio de 2026.

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió el martes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión calificada de "positiva" por ambas partes, que les permitió reafirmar su rechazo a que Irán se dote de armas nucleares.

Fue el primer encuentro entre ambos desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que desató la guerra en Oriente Medio, y tras "desacuerdos" públicos sobre el conflicto.

EN WASHINGTON Netanyahu y Zelenski se reúnen el martes con el presidente Trump en la Casa Blanca

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó de "excelente" su encuentro con el presidente Trump, asegurando que mantuvo "una de las mejores conversaciones" con un mandatario estadounidense.

"Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Y cuando digo 'excelente', no son palabras vacías (...) Una de las mejores conversaciones que he mantenido jamás con un presidente de Estados Unidos, nuestro amigo Donald Trump", subrayó en un vídeo difundido en redes sociales.

El jefe del Ejecutivo israelí declaró que la conversación con el inquilino de la Casa Blanca estuvo "marcada por una colaboración plena, por el apoyo mutuo y por el entendimiento de nuestro objetivo común: garantizar que Irán no disponga de armas nucleares".

"Todo su equipo directivo estaba presente, al igual que el nuestro, y también ha sido una oportunidad para intercambiar ideas y coordinar asuntos importantes para la seguridad y el futuro del Estado de Israel", relató.

La reunión fue "positiva y productiva", detalló por su parte la Casa Blanca.

La reunión entre los dos dirigentes tuvo lugar antes del funeral del senador Lindsey Graham, en Washington, al que también han acudido Netanyahu y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que también fue recibido por Trump durante la jornada.

¿Discrepancias?

La campaña contra Irán evidenció discrepancias entre ambos dirigentes, que tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán, cuando Trump criticó a Netanyahu y lo describió como un "tipo muy difícil".

El mandatario israelí restó importancia a esos intercambios calificándolos de "desacuerdos tácticos", y afirmó que ambos coincidían en los objetivos de la guerra.

Fue el octavo encuentro entre ambos mandatarios desde que Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Sin embargo, la cita a puerta cerrada, que duró alrededor de una hora y media y tras la cual los participantes no tuvieron ningún intercambio con la prensa, no disipa la impresión de discrepancias entre ellos.

"Momento crítico"

La visita de Netanyahu tiene lugar en un "momento crítico para Medio Oriente", mientras Irán sigue "priorizando el terrorismo antes que las negociaciones" y bloqueando el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica, declaró más temprano el martes Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas.

Washington afirma ahora querer dar una nueva oportunidad a la diplomacia tras dos semanas de bombardeos sin precedentes desde la tregua de abril. Israel no participó en esta última ronda de ataques.

Yonatan Freeman, experto en relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, afirmó que el objetivo de ambos era disipar las especulaciones sobre un supuesto "enfriamiento de las relaciones".

Elecciones en EEUU e Israel

Trump afronta unas difíciles elecciones legislativas el 3 de noviembre y Netanyahu afronta elecciones generales el 27 de octubre.

"La principal cuestión es mostrar al mundo entero, a Irán, pero también al Líbano y a otros países en particular, que no hay ruptura ni desacuerdo mayor entre Estados Unidos e Israel", declaró este experto.

Los últimos sondeos sitúan a Netanyahu en dificultades, ya que una parte de la opinión pública le reprocha el fracaso de su gobierno en impedir el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Trump separa oficialmente la ofensiva contra Irán de la situación en Líbano, donde Israel mantiene su propio pulso con Hezbolá, el movimiento aliado de Teherán.

Washington quiere, sin embargo, pacificar toda la región, donde las dificultades para transportar crudo y gas están impactando en la inflación en Estados Unidos.

Al ser interrogado el martes sobre informaciones según las cuales Irán está fortificando la montaña Kolang, donde podría tener importantes instalaciones nucleares, Trump respondió: "No necesito que Bibi (el apodo de Netanyahu) me diga eso. Bibi me dice eso porque quiere que siga implicado".

"Sé exactamente lo que está pasando en Kolang; no es un gran problema. Si no llegamos a un acuerdo, la destruiremos muy fácilmente", dijo en el canal Fox News antes del encuentro.

Situación en Gaza

Otro de los puntos importantes entre ambos países es la situación en la Franja de Gaza.

Varios medios israelíes, citando fuentes políticas, han informado de que el gabinete de seguridad había aprobado el marco jurídico que permite el despliegue de una fuerza internacional de estabilización (ISF) en Gaza, una decisión presentada como un gesto hacia Washington.

Esta fuerza internacional, que se inscribe en el marco del "Consejo de Paz" impulsado por Donald Trump, constituye uno de los componentes del dispositivo estadounidense previsto para la posguerra en Gaza, devastada tras dos años de guerra.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP