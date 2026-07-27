lunes 27  de  julio 2026
BANCO CENTRAL

La Fed se reúne este martes: ¿subirán las tasas de interés?

Tras dos jornadas de debates a puerta cerrada, el 28 y el 29 de julio, la Fed, el banco central estadounidense anunciará su decisión el miércoles

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.

MANDEL NGAN/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, encabeza esta semana su segunda reunión de política monetaria, rodeado de partidarios de una línea dura contra la inflación.

Tras dos jornadas de debates a puerta cerrada, el 28 y el 29 de julio, la Fed, el Banco Central estadounidense anunciará su decisión el miércoles en una conferencia.

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Las tasas de referencia se ubican en un rango de entre 3,50% y 3,75% desde diciembre, y la mayoría de los inversores espera un quinto mantenimiento consecutivo de los tipos de interés, según la herramienta CME FedWatch.

Sin embargo, la convicción del mercado es menos firme de lo habitual: más de un tercio de los inversores considera incluso posible una nueva subida de tasas.

Volatilidad de los precios del petróleo

Esto se debe a que vislumbran un cambio de rumbo en la política monetaria para combatir la inflación, golpeada por la guerra contra el régimen iraní y el aumento temporal de los precios del petróleo.

La Fed no eleva sus tasas, claves para determinar los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023.

Doce miembros integran el comité de política monetaria de la Fed y tienen derecho a voto. Su misión consiste en fijar las tasas de interés para preservar la estabilidad de los precios, pero también favorecer el crecimiento económico.

"Lo importante es observar cuántos miembros de la Fed están dispuestos a votar por un alza de tasas" en esta reunión, afirmó señaló Diane Swonk, economista de KPMG, quien anticipa posiciones divergentes.

En junio, durante la primera reunión presidida por Warsh, la decisión fue unánime.

Desde entonces, Warsh ha reiterado su compromiso de restablecer "la estabilidad de precios".

Posible mínimo aumento de tasas no cambia nada

Un ligero aumento de tasas no representa ningún escenario desfavorable como pretenden hacer ver los medios de prensa de la izquierda en su enfrentamiento frontal al gobierno del presidente Donald J. Trump, sin resaltar ninguno de sus logros

Warsh declaró recientemente ante el Congreso que "seguirá haciendo su trabajo", enfocado en las prioridades económicas de la nación

También ha repetido que valora la idea de tener "una buena pelea de familia" en las reuniones de la Fed, en alusión a debates intensos, poco convencionales y nada encorsetados.

La caída de los precios de los combustibles ofreció alivio a los consumidores estadounidenses en junio. Pero ese respiro fue antes de la reactivación de la nueva ola de ataques en el Golfo este mes, causada por los terroristas iranías tras atacar varios buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, que tuvo la respuesta contundente de EEUU e hizo repuntar los costos de la energía.

Los economistas señalan otra fuente de tensión: el frenesí en torno a la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos.

El boom de la IA impulsa la actividad económica en Estados Unidos y la fortuna de los tenedores de acciones. Pero también alimenta el aumento de sus facturas de electricidad hasta que el reajuste en la infraestructura con las multimillonarias inversiones comience a dar resultados.

FUENTE: Con información de AFP.

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